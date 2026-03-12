Kubatov Gábor nem nyugszik, BL-győzelemről beszél a Fradi elnöke

Újabb csapatsportágban cél a Bajnokok Ligája-győzelem a Ferencvárosnál. Miközben a labdarúgók számára egyelőre a BL-főtábla kivívása a feladat, a férfi pólósok már évek óta egyeduralkodóak a kontinensen. A vízilabdázók 2019 után 2024-ben és 2025-ben is megnyerték a BL-t. Kubatov Gábor, a Fradi elnöke szerint a következő nagy feladat a női kézilabdázókra vár.

A Fradi női kézilabdázói évek óta alapcsapatnak számítanak a BL-ben (Fotó: Fradi.hu)

Kubatov a Demokratának adott interjúban beszélt a Bajnokok Ligája esélyekről, s arról, ki nyerhet BL-t.

„Ehhez a legközelebb a női kézilabda van, ahol nagyon komoly építkezést kezdtünk el. Teljesen új alapokra helyeztük a szakágat. Azt is mondhatjuk, ez egy szakmai kísérlet, hogy a labdarúgásban használt mérőeszközöket és elemző rendszereket, az orvosi és az erőnléti stábot megpróbáljuk lekopírozni és átültetni a működést a kézilabdára, ezen módszereket átfordítani a sportág nyelvére, és ott is alkalmazni” – mondta az elnök, aki szerint a tavaly nyáron érkező Jesper Jensen vezetőedző lehet a garancia a sikerre. Őt ugyanis a világ egyik legjobbjának tartja.

Szerintem a világ legjobb edzője dolgozik nálunk, nagyon türelmes ember, próbálunk egy egész más kézilabda kultúrát megteremteni. Sokan azt mondják, hogy a magyar kézilabdázás évtizedek óta a világ élmezőnyében van. Szerintem viszont a világ élmezőnye sok tekintetben elment mellettünk. Két éve fogtunk bele ebbe a munkába, azt mondom, öt éven belül nekünk BL-t kell nyerni. Ha ez sikerül, akkor – ahogy a vízilabdában – nem fogjuk könnyen elengedni a trófeát.

Közel volt a Fradi a csúcshoz

A Ferencváros jelenleg a Dortmund elleni párharcra készül a BL-ben, a tét a negyeddöntő. A zöld-fehérek eddig egyszer jutottak el a budapesti Final Fourba, 2023-ban a döntőben a norvég Vipers verte az FTC-t.