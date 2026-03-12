Hatalmas bejelentés: Fenyő Miklós emlékére szerveznek koncertet gyermekei

Március 12. Ezen a napon született Fenyő Miklós, a rock and roll magyarországi királya, örökös helytartója! Ez hát a Magyar Rock and Roll napja! Bár Ő már az égi zenekarban brillírozik, szellemisége, zenéje, szabadság iránti elkötelezettsége örökre velünk marad!

Mához egy évre, 2027. március 12-én, mikor 80 éves lenne, gyermekei, Fenyő Dió és Dáci egy csodálatos emlékkoncert házigazdái lesznek. Egy koncertnek, mely Fenyő Miklós 60 éves pályafutásához méltó színvonalon kerül megrendezésre. Az eseményen felcsendülnek a művész ikonikus szerzeményei, slágerei számos vendég közreműködésével, valamint az est szívmelengető meglepetéseket is tartogat. A szervezők és közreműködők Miklós közönségével együtt szeretnék ünnepelni az emlékét, és felejthetetlenné varázsolni ezt a napot.