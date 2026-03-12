Vetélés után jött a bébibumm: négyesikrek születtek

Egy édesanya korábban többszörös vetélésen esett át és szinte reménytelennek érezte, hogy újra kismama lehessen. Ám a nő újra teherbe esett és az orvosok megdöbbentő felfedezést tettek az ultrahang során kimutatott négyesikrek kapcsán.

A négyesikrek koraszülötten, de egészségesen jöttek a világra (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Négyesikrek: micsoda gólyahír!

Az amerikai édesanya, Megan Black elmondta, hogy mindössze két hónappal azelőtt vetélt el, hogy megfogantak a négyesikrei. A 40 éves anya és 46 éves férje, Erich Black egy 3 éves kislányt, Emyrsont nevel, és február 6-án üdvözölhette négy csöppnyi kislányát: Ellyt, Edynt, Danit és Lucyt.

A házaspár kezdetektől fogva nagy családot szeretett volna, a férfit csecsemőként fogadták örökbe, és mindig is arról álmodott, hogy egyszer saját családja lesz. A Black család háziasszonya Emyrson születése előtt és után is küzdött a teherbeeséssel.

A 40. születésnapom közeledtével, közvetlenül a vetélés után megbeszéltük, hogy még egy hónapig próbálkozunk. És ha nem járunk sikerrel, akkor háromtagú családként találjuk meg a boldogságunkat.

– árulta el a feleség.

Amikor Megan és Erich megtudta, hogy újra szülői örönök elé néz, egyszerre izgatottá és idegessé vált. Az ultrahangvizsgálat során a pár megdöbbenve értesült, hogy hamarosan nem egy, hanem négy baba érkezik.

Az orvos figyelmeztette a szülőket, hogy 40% az esélye annak, hogy nem minden baba éli túl a terhességet. Körülbelül 70 nappal a babák születése előtt Megan kórházba került, ezért a magas kockázatú terhesség hátralévő részében folyamatos megfigyelés alatt tartották.

A gyerekek koraszülötten jöttek a világra, az anya pedig a császármetszést követően lábadozik. Megan kezdetben nem tudta megölelni a babákat, mert az intenzív osztályon feküdtek, ahol a vezetékek és a monitorok megnehezítik a közvetlen érintkezést.

Az átmenet Emyrson számára is nehéz volt, aki még túl fiatal ahhoz, hogy meglátogassa testvéreit a koraszülött intenzív osztályon. A szülők még nem tudják, mikor vihetik haza a babákat, de már várják a napot, amikor mind otthon lehetnek – írja a People.