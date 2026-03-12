RETRO RÁDIÓ

Vetélés után jött a bébibumm: négyesikrek születtek

Aggasztó hírt kaptak a szülők. Végül minden rendben ment a négyesikrekkel.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.12. 10:30
négyesiker nagy család édesanya

Egy édesanya korábban többszörös vetélésen esett át és szinte reménytelennek érezte, hogy újra kismama lehessen. Ám a nő újra teherbe esett és az orvosok megdöbbentő felfedezést tettek az ultrahang során kimutatott négyesikrek kapcsán.

Négyesikrekkel esett teherbe az anya
A négyesikrek koraszülötten, de egészségesen jöttek a világra (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Négyesikrek: micsoda gólyahír!

Az amerikai édesanya, Megan Black elmondta, hogy mindössze két hónappal azelőtt vetélt el, hogy megfogantak a négyesikrei. A 40 éves anya és 46 éves férje, Erich Black egy 3 éves kislányt, Emyrsont nevel, és február 6-án üdvözölhette négy csöppnyi kislányát: Ellyt, Edynt, Danit és Lucyt.

A házaspár kezdetektől fogva nagy családot szeretett volna, a férfit csecsemőként fogadták örökbe, és mindig is arról álmodott, hogy egyszer saját családja lesz. A Black család háziasszonya Emyrson születése előtt és után is küzdött a teherbeeséssel.

A 40. születésnapom közeledtével, közvetlenül a vetélés után megbeszéltük, hogy még egy hónapig próbálkozunk. És ha nem járunk sikerrel, akkor háromtagú családként találjuk meg a boldogságunkat.

– árulta el a feleség.

Amikor Megan és Erich megtudta, hogy újra szülői örönök elé néz, egyszerre izgatottá és idegessé vált. Az ultrahangvizsgálat során a pár megdöbbenve értesült, hogy hamarosan nem egy, hanem négy baba érkezik.

Az orvos figyelmeztette a szülőket, hogy 40% az esélye annak, hogy nem minden baba éli túl a terhességet. Körülbelül 70 nappal a babák születése előtt Megan kórházba került, ezért a magas kockázatú terhesség hátralévő részében folyamatos megfigyelés alatt tartották.

A gyerekek koraszülötten jöttek a világra, az anya pedig a császármetszést követően lábadozik. Megan kezdetben nem tudta megölelni a babákat, mert az intenzív osztályon feküdtek, ahol a vezetékek és a monitorok megnehezítik a közvetlen érintkezést. 

Az átmenet Emyrson számára is nehéz volt, aki még túl fiatal ahhoz, hogy meglátogassa testvéreit a koraszülött intenzív osztályon. A szülők még nem tudják, mikor vihetik haza a babákat, de már várják a napot, amikor mind otthon lehetnek – írja a People.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu