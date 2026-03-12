RETRO RÁDIÓ

Agárdi Szilvi megszólalt a tűzeset után: „Libabőrös élmény volt”

A zenével gyógyul a vak énekesnő. Agárdi Szilvi házában év elején tűz pusztított, a tragédiát a dal erejével próbálja feldolgozni.

Szerző: Prac Lee
Létrehozva: 2026.03.12. 11:00
agárdi szilvi kongresszusi központ tűzeset

Agárdi Szilvi éve fájdalmas tragédiával kezdődött. Január első napjaiban sokkoló felvételt osztott meg: tűz pusztított otthonukban, ami lakhatatlanná vált. Szilvi akkor azt mondta, a zene gyógyír a fájdalmára. Most pedig libabőrös élményről számolt be...

Agárdi Szilvi a tűzkár után koncerteken gyógyul.
Agárdi Szilvi koncertjein, a zenével gyógyul a tűzeset után (Fotó: MediaWorks)

Agárdi Szilvi házát tűzkár érte: így gyógyul a traumából

Agárdi Szilvi tűzesetéről januárban számoltunk be:

Ezt nagyon nehéz feldolgozni. Még mindig elsírom magam, amikor eszembe jut a füstszag, a tűz ropogásának hangja, és tudatosul, hogy semmi nem lesz már olyan, mint régen. De élünk, ez a legfontosabb ebben a pillanatban

– fogalmazott akkor Szilvi, aki családjával rengeteg segítséget, támogatást kapott a rajongóktól. Nem túlzás azt állítani, hogy a tőlük kapott szeretet segítette át a kezdeti nehéz időszakon. Na és a zene!

Agárdi Szilvi háza így áll most

A hideg miatt nehéz a szakmunkákat elkezdeni, de már rengetegen jelentkeztek, hogy segítenek majd a helyreállításban, javításban. Igazán jól akkor leszek, ha vissza tudunk térni a családi fészkünkbe. De addig is számomra a zene, az éneklés a gyógyír” – fogalmazott később a tűz utáni időszakról. Agárdi Szilvi koncertek sorába kezdett azóta. Ahogy azt a Metropol is megírta, Pintér Tibor jótékonysági rendezvényt tartott számára, és saját nevével fémjelzett fellépései is voltak. Legutóbb pedig karrierje egyik legszebb pillanatát élte meg, amiről egy videót is megosztott a követőivel.

@szilviaagardi

Libabőrös élmény volt számomra. ❤️😊 Köszönöm a meghívást! Műsorrendelés: [email protected] +36309516515

♬ eredeti hang - Agárdi Szilvia

„Itt vagyok a Kongresszusi központban, és elmondhatom, hogy életem egyik legnagyobb élményét éltem most meg. Ugyanis azt gondolom, hogy egy előadó életében a legnagyobb dolog, ha egy igazi nagy szimfonikus zenekarral állhat egy színpadon…” – fogalmazott közösségi oldalán a vak énekesnő, aki az óriási éneklés után percekig tartó vastapsban részesült.

 

