Kormányinfó: Elítéljük a magyar kormányt és az Orbán Viktort ért fenyegetéseket - Videó

Csütörtökön délelőtt Kormányinfót tartott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A két politikus beszámol a szerdai kormányülésen hozott döntésekről, valamint válaszolnak az újságírók kérdéseire is. Mint ismert, hétfőn már ülésezett a kormány, akkor Orbán Viktor miniszterelnök az olajárrobbanás miatt rendkívüli egyeztetésre hívta a minisztereket.

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A hétfői kormányülésen arról döntöttek, hogy a kormány védett árat vezet be, a benzin 595 forint, a gázolaj 615 forint lehet maximum Magyarországon.

Megállapították, hogy az energia helyzet kétszeresen fenyegető. Egyrészt az ukrán olajblokád miatt, másrészről pedig az közel-keleti konfliktus miatt.

A kormány tisztában van vele, hogy a bevezetett védett ár miatt vita lesz az Európai Unióval. A miniszter szerint azonban Brüsszelnek az ukránokra kellene nyomást gyakorolnia, hogy indítsák újra a Barátság kőolajvezetéket, és ne veszélyeztessék a magyar és szlovák energia biztonságot.

A kormány arról is döntött, hogy szakmai küldöttséget küld Kijevbe Czepek Gábor államtitkár vezetésével. Erről diplomáciai jegyzéket is küldött a kormány az ukránoknak. Így személyesen is meggyőződhetnek arról, hogy a kőolajvezetéknek nincs olyan fizikai hibája, amely akadályozná az olajszállítás újraindítását.

A jövő heti uniós csúcson Orbán Viktor azt fogja képviselni, hogy nem támogat a magyar kormány semmilyen Ukrajna számára fontos döntést, amíg nem indul újra a Barátság kőolajvezeték.

Gulyás Gergely azt is kiemelte, hogy elítélik az egyre durvább ukrán fenyegetéseket, amelyeknek célpontja Magyarország, a magyar miniszterelnök és annak családja. A miniszter elmondta: értik, hogy Zelenszkij ukrán elnök egy baloldali, ukránbarát kormányt akar Magyarország élén, de el kell utasítani a magyar belpolitikába való beavatkozást.

Ahogy elítéltük az orosz agressziót, úgy elítélünk minden európai energiaellátást fenyegető támadást. Tévesnek tartjuk a háború meghosszabbítását szolgáló gondolatot és törekvést. Felhívjuk minden háborúban álló országot, hogy ne veszélyeztessék az energiaellátást

– jelentette ki a miniszter. Elmondta azt is, meggyőződtek arról, hogy elégségesek Magyarország energiatartalékai. Bár az Adria-vezeték kapacitása nem elegendő, az biztos, hogy a kieső készletet pótolni tudjuk onnan.

A kormányinfót itt tudod visszanézni: