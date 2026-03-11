A konyhaszekrényedben lapul a fiatalság elixírje? Ez a filléres napi rutin állítja meg az öregedés folyamatát!
Lehet, hogy eddig mindvégig ott lapult a megoldás a konyhaszekrényedben? Egy friss tudományos áttörés szerint egy filléres, hétköznapi módszerrel megállítható az öregedés. Kiderült, hogy nem kellenek méregdrága kezelések ahhoz, hogy visszaforgassuk az idő kerekét.
Elmúltál hetven? Akkor jó híreink vannak! Kutatók bebizonyították, amit eddig csak sejtettünk: a napi rendszerességgel szedett, teljesen hétköznapi multivitamin képes lassítani a szervezet elhasználódását és az öregedés folyamatát. A vizsgálat során kiderült, hogy azok az idősebb felnőttek, akik két éven át hűségesen szedték a táplálék-kiegészítőket, sejtszinten lassabban öregedtek, mint társaik. Ez a gyakorlatban annyit jelent, mintha az öregedés elleni harcban négy hónapot „lefaragtak” volna a biológiai korukból.
Így működik a sejtszintű nagytakarítás
Ahogy idősödünk, a sejtjeink elkezdenek rakoncátlankodni: károsodnak, gyulladásokat okozó anyagokat bocsátanak ki, a testünk pedig egyre nehezebben javítja meg önmagát. Ez az oka annak, hogy a középkor után sorra jönnek a bajok: rák, demencia vagy szívbetegségek. A tudósok viszont most vérvétellel, úgynevezett „epigenetikai órákkal” mérték le, hogyan hat a multivitamin a DNS-ünkre.
Az eredmények még a szakembereket is meglepték. A Nature Medicine folyóiratban közzétett adatok szerint a vitaminokat szedőknél mind az öt vizsgált DNS-mutató lassabb öregedést jelzett. A hatás azoknál volt a leglátványosabb, akik a kísérlet kezdetén a korukhoz képest „rosszabb bőrben” voltak biológiailag.
Ma már nemcsak az a cél, hogy tovább éljünk, hanem az, hogy jobban is éljünk. Sokan szednek multivitamint anélkül, hogy tudnák, pontosan miért jó ez nekik. Ez a kutatás kaput nyit az elérhető és biztonságos módszerek előtt, amik segítenek minőségibb módon megöregedni
– magyarázta Howard Sesso, a tanulmány egyik vezető szerzője.
Nem csak a vitamin segít megfékezni az öregedést
Bár a multivitamin (A-, C-, D-, E- és B-vitaminok, cinkkel és magnéziummal) remek alap, a tudomány már gőzerővel dolgozik a következő szinten. A kutatók egy olyan molekulát (IL-11) is vizsgálnak, ami az öregedéssel párhuzamosan szaporodik el a testünkben, és krónikus gyulladásokat okozva rombolja a szívet és a tüdőt.
Egy új, kísérleti gyógyszer már az emberi tesztelés fázisánál tart: egereknél például negyedével növelte meg az élettartamot. Emellett az olyan, itthon is jól ismert fogyókúrás slágertermékek, mint az Ozempic, szintén meglepő eredményeket produkálnak: nemcsak a kilókat tüntetik el, de 20 százalékkal csökkentik a szívroham kockázatát is, sőt, talán még az Alzheimer-kór ellen is védhetnek.
Úgy tűnik tehát, hogy a tudomány végre rátalált az öregedés ellenszerére, de addig is, amíg a futurisztikus gyógyszerek megérkeznek, érdemes benézni a patikába egy jó doboz multivitaminért – javasolja a Daily Mail cikke.
