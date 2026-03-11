A konyhaszekrényedben lapul a fiatalság elixírje? Ez a filléres napi rutin állítja meg az öregedés folyamatát!

Elmúltál hetven? Akkor jó híreink vannak! Kutatók bebizonyították, amit eddig csak sejtettünk: a napi rendszerességgel szedett, teljesen hétköznapi multivitamin képes lassítani a szervezet elhasználódását és az öregedés folyamatát. A vizsgálat során kiderült, hogy azok az idősebb felnőttek, akik két éven át hűségesen szedték a táplálék-kiegészítőket, sejtszinten lassabban öregedtek, mint társaik. Ez a gyakorlatban annyit jelent, mintha az öregedés elleni harcban négy hónapot „lefaragtak” volna a biológiai korukból.

A kutatók szerint egy egyszerű multivitamin is látványosan lassíthatja a sejtek szintjén zajló öregedés folyamatát (Fotó: freepik.com)

Így működik a sejtszintű nagytakarítás

Ahogy idősödünk, a sejtjeink elkezdenek rakoncátlankodni: károsodnak, gyulladásokat okozó anyagokat bocsátanak ki, a testünk pedig egyre nehezebben javítja meg önmagát. Ez az oka annak, hogy a középkor után sorra jönnek a bajok: rák, demencia vagy szívbetegségek. A tudósok viszont most vérvétellel, úgynevezett „epigenetikai órákkal” mérték le, hogyan hat a multivitamin a DNS-ünkre.

Az eredmények még a szakembereket is meglepték. A Nature Medicine folyóiratban közzétett adatok szerint a vitaminokat szedőknél mind az öt vizsgált DNS-mutató lassabb öregedést jelzett. A hatás azoknál volt a leglátványosabb, akik a kísérlet kezdetén a korukhoz képest „rosszabb bőrben” voltak biológiailag.

Ma már nemcsak az a cél, hogy tovább éljünk, hanem az, hogy jobban is éljünk. Sokan szednek multivitamint anélkül, hogy tudnák, pontosan miért jó ez nekik. Ez a kutatás kaput nyit az elérhető és biztonságos módszerek előtt, amik segítenek minőségibb módon megöregedni

– magyarázta Howard Sesso, a tanulmány egyik vezető szerzője.

Nem csak a vitamin segít megfékezni az öregedést

Bár a multivitamin (A-, C-, D-, E- és B-vitaminok, cinkkel és magnéziummal) remek alap, a tudomány már gőzerővel dolgozik a következő szinten. A kutatók egy olyan molekulát (IL-11) is vizsgálnak, ami az öregedéssel párhuzamosan szaporodik el a testünkben, és krónikus gyulladásokat okozva rombolja a szívet és a tüdőt.

Egy új, kísérleti gyógyszer már az emberi tesztelés fázisánál tart: egereknél például negyedével növelte meg az élettartamot. Emellett az olyan, itthon is jól ismert fogyókúrás slágertermékek, mint az Ozempic, szintén meglepő eredményeket produkálnak: nemcsak a kilókat tüntetik el, de 20 százalékkal csökkentik a szívroham kockázatát is, sőt, talán még az Alzheimer-kór ellen is védhetnek.