Tudtad? Sokak számára veszélyes is lehet a D-vitamin

Vitaminokra szüksége van az immunrendszerünknek a megfelelő működéshez. A D-vitamin nem megfelelő fogyasztása azonban egészségkárosító hatással lehet szervezetünkre.
A D-vitamin megfelelő szedése létfontosságú a szervezetünk számára. Sokan nem megfelelő módon juttatják a szervezetükbe, ez pedig egészségkárosodáshoz vezethet.
Egy gyógyszerész arra figyelmeztetett, hogy milliók szedhetik helytelenül a D-vitamin-kiegészítőket, így jelentősen csökkentve azok hatékonyságát, sőt, hosszú távon egészségüket is kockázatnak teszik ki. Sokan az orvosok és szakértők – köztük a nemrég elhunyt Michael Mosley – tanácsai nyomán kezdtek tablettákat szedni, főként az őszi-téli időszakban, amikor kevés napfény éri a szervezetet - olvasható a Mirror cikkében.
A D-vitamin létfontosságú az erős csontokhoz, az immunrendszer támogatásához, az izomműködéshez, a jó hangulathoz, a gyulladások csökkentéséhez és a szív egészségének megőrzéséhez. A Click Pharmacy vezető gyógyszerésze, Jana Abelovska elmondta: a legjobb forrás a táplálkozás, amit kiegészíthetnek tabletták, kapszulák, gumivitaminok vagy szájba fújható spray-k. Hangsúlyozta, hogy a D-vitamin zsírban oldódik, ezért a felszívódása sokkal jobb, ha étellel együtt vesszük be – például joghurttal, olajos magvakkal vagy más egészséges zsiradékkal.
A felnőttek ajánlott napi adagja 15 mikrogramm, azaz 600 NE. Természetes forrásai közé tartozik a zsíros hal, a gomba, a tojás, valamint a dúsított élelmiszerek, például bizonyos gabonapelyhek, tejek vagy növényi italok. Abelovska arra is figyelmeztetett, hogy
a napozással nem szabad túlzásba esni: az UVB-sugárzás valóban segíti a D-vitamin képződését, de az ablaküveg nem engedi át, a szolárium pedig szinte csak UVA-sugárzást bocsát ki, ami növeli a bőrrák kockázatát.
Fontos a megfelelő mennyiség betartása is. A zsírban oldódó vitaminok, így a D-vitamin, könnyen felhalmozódhatnak a szervezetben. Hosszú távon a túlzott bevitel hiperkalcémiát okozhat, vagyis a vérben túl sok lesz a kalcium, ami károsíthatja a szívet, a veséket és a csontokat. A felső biztonságos határ 4000 NE, azaz 100 mikrogramm naponta. A szakértő összefoglalva azt tanácsolja: szedjük a D-vitamint rendszeresen, de mindig étellel együtt, ügyeljünk az adagolásra, és ne próbáljuk napozással vagy szoláriummal pótolni – így valóban hozzájárulhat egészségünk megőrzéséhez.
