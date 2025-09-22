Kutatás bizonyítja: Ez az olcsó vitamin segíthet megelőzni a halálos bőrrákot

Bár a fényvédő krémek kulcsfontosságúak, nem ez az egyetlen módja a bőrrák megelőzésének. Egy új kutatás szerint egy recept nélkül kapható vitamin hatékonyan csökkentheti a bőrrák kockázatát.

Ez az olcsó vitamin segíthet megelőzni a halálos bőrrákot Fotó: fizkes

Egy friss kutatás szerint a nikotinamid, a B3-vitamin egy formája jelentősen csökkentheti a nem melanóma típusú bőrrák kialakulásának és kiújulásának kockázatát. A tudósok megállapították, hogy azoknál, akik korábban már kaptak pozitív diagnózist, a vitamin több mint felére csökkentette az újabb elváltozások kialakulásának esélyét.

A bőrgyógyászok már legalább egy évtizede javasolják a nikotinamid szedését a bőrrákból felgyógyult betegeknek. A tanács alapját egy 2015-ös klinikai vizsgálat képezte, mely szerint kevesebb új bőrdaganat alakult ki azoknál, akik szedték a vitamint.

Így küzd a nikotinamid a bőrrák ellen

A mostani kutatásban több mint 12 000 olyan beteget vizsgáltak, akik legalább egy hónapon keresztül napi kétszer 500 mg nikotinamidot szedtek. Eredményeiket több, mint 21 000 olyan beteg adataival hasonlították össze, akik nem szedték a készítményt.

A kutatás fókuszában a bazálissejtes karcinóma és a laphámsejtes karcinóma álltak. Az eredmények szerint átlagosan 14%-kal alacsonyabb volt a bőrrák kialakulásának kockázata azoknál, akik szedték a vitamint.

Bár a kutatók még mindig vizsgálják, pontosan hogyan hat a nikotinamid, korábbi tanulmányok szerint a vitamin segít helyreállítani az UV-sugárzás által károsított DNS-t, és csökkenti a napfény immunrendszerre gyakorolt elnyomó hatását is - írja a New York Post.

Szigorúbban fogom ajánlani a betegeknek, különösen azoknak, akiknél először diagnosztizáltak bőrrákot. Úgy gondolom, hogy a hatás akkor a legerősebb, ha korán elkezdjük a szedését.

- nyilatkozta Sarah Arron bőrgyógyász.