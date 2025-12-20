A kormány elnyomja Budapestet? Éppen ellenkezőleg!

Az ellenzék részéről gyakran elhangzik a vád: a kormány elnyomja Budapestet. Viszont soha nem szabad elfelejtenünk a nagy bölcsességet, miszerint: amit sokan mondanak, még nem válik igazzá. Áder János volt köztársasági elnök Szegeden, december 20-án a Háborúellenes Gyűlésen mondott néhány példát, amelyek egyenesen cáfolják az állítást.

Áder János Szegeden, december 20-án a Háborúellenes Gyűlésen, a volt köztársasági elnök szerint Budapest egyáltalán nincs elnyomva / Fotó: mw

Séta Budapesten

Tegyünk egy gyors sétát Áder János volt köztársasági elnök idegenvezetésével a városban, hogy meggyőződjünk az állítás ellenkezőjéről! A kormány fejlesztései látványosan hozzájárultak Budapest gyarapodásához.

Első megálló: Várkert bazár

Az egyik kedvencem ez a Várkert Bazár. Egy lepusztult épület, egy romhalmaz volt, életveszélyes! Le volt zárva, nem lehetett bemenni. A teljes felújítás megtörtént, kívül belül. És ha megnézik a régi képeket, hogy hogyan nézett ki korábban, és hogyan néz ki most, akkor nem hisznek a szemüknek.

- mondta Áder János.

Második megálló: Városliget

Mondhatnám a Zeneházát, a Néprajzi Múzeumot, egymás alatt vannak, legfölül pedig a játszótér, ami Európai színvonalú! A zeneházánál ki van rakva 3 fénykép. Az a 3 fénykép megmutatja, hogy a Magyar Zeneháza helyett 6 évvel ezelőtt milyen épület volt. Egy patkánytanya!

Harmadik megálló: Szépművészeti Múzeum

Ha van még egy kis idejük és átsétálnak a Hősök tere másik oldalára, a Szépművészeti Múzeumba, akkor nézzék meg a Román Csarnokot, hogy most hogy néz ki! Azelőtt 70 évig nem nyúltak hozzá: büdös, piszkos, elnézését a kifejezésért galambszaros volt.

A volt köztársasági elnök csak kiragadott néhány példát a fejlesztésekre, amelyek a kormány segítségével valósult meg Budapesten, de ékesen bizonyítják, hogy a Főváros egyáltalán nincs sanyargatva, nincs elnyomva. Kedves olvasóinknak csak ajánlani tudjuk, hogy menjenek egy kört az Áder János által javasolt útvonalon, mert az eredmények ott vannak, és magukért beszélnek.