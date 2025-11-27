RETRO RÁDIÓ

Újabb kedvezmények érkeznek az Otthon Start programhoz

Újabb kedvezményes lehetőségek nyílnak meg a lakásvásárlók előtt. Tovább tart az Otthon Start lendülete.

Metropol
2025.11.27. 17:45
Nem csökken a szeptember 1-jén indult Otthon Start Program lendülete. Hamarosan újabb kedvezményes lehetőségek nyílnak meg a lakásvásárlók előtt. Bővül a megvásárolható ingatlanok köre, és többen jutnak a külön erre a célra felhasználható pénzhez.

Otthon Start Program: megduplázódott az első lakásvásárlók aránya Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

Otthon Start Program: sikeres a fix 3 százalékos lakásvásárlási hitel

November közepéig 22 ezer fix 3 százalékos hitelkérelmet nyújtottak be a bankokhoz csaknem 800 milliárd forint összegben, és több mint 8500 igénylőnek már folyósítottak is csaknem 300 milliárd forint hitelt.  Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára arra számít, hogy a következő hónapokban havonta átlagosan 5-6 ezer fix 3 százalékos hitelszerződést kötnek majd. A jövő év elejétől új lehetőségek is megnyílnak, így egy év alatt akár 50 ezer szerződéskötésre is sor kerülhet.

Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón közölte, reményeik szerint a jövő évtől a közszolgálati dolgozóknak biztosított egymillió forintos otthontámogatás további lendületet ad a programnak. Fontos módosításként említette, hogy január 1-jétől az Otthon Start keretében külterületi ingatlanokat is meg lehet vásárolni, ami a várakozások szerint több tízezerrel fogja növelni a lakáskínálatot. A miniszter azt mondta, jó hír, hogy az elmúlt hónapokban és években folyamatos ingatlanár-emelkedés üteme az elmúlt hónapokban a felére csökkent, vagyis a program nem felgyorsította az áremelkedést, hanem mérsékelte annak ütemét.

Hozzátette, az építőiparra is pozitív hatással van a program, mivel a következő években több tízezer új építésű lakás fog elkészülni országszerte, és az Otthon Startnak szintén egy jó hatása, hogy az albérletárak országszerte csökkennek.

A Ripost korábban arról írt, hogy első lakásvásárlók aránya országosan megduplázódott.

  • Budapesten a program előtt 12–15 százalék volt az arány, jelenleg 35–40 százalék. 
  • Vidéken is hasonló a helyzet: ott 20–25 százalékról szintén 40 százalékra emelkedett az első lakásvásárlások aránya. 

 

