Ingatlanbumm: egyre több lakás épül, és csökkennek az árak – az Otthon Start begyújtotta a rakétákat

A kínálat tovább nő, kielégíti a megnövekedett keresletet, ez pedig az ingatlanárak további csökkenését vonja maga után. De ne szaladjunk ennyire előre! A magyar ingatlanpiac 2025-ben úgy ugrott meg, mintha valaki megnyomta volna a rakétagombot: az ipari beruházások és a lakásépítések egyszerre pörögtek fel, az építőiparba fektetett pénz pedig megduplázódott. Ez derül ki az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) friss elemzéséből. A XIII. Ingatlanfejlesztés Napján bemutatott adatok szerint nem egyszerű fellendülés zajlik, hanem az Otthon Start programnak köszönhetően egy új ingatlanpiaci korszak indult.

Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke az Otthon Start jótékony hatásáról és az ingatlanpiac 2025-ös alakulásáról beszélt – Fotó: Gáll Regina/Ripost

Az Otthon Start lakáspiaci robbanást hozott – így néz ki a 2025-ös fordulat

Az idei befektetések összege elérheti a 800 millió eurót, jövőre pedig akár újra átlépheti az 1 milliárdot. Ezek a számok azt mutatják, hogy visszatér a 2020 előtti időszakot jellemző aranykor. A lendület mögött óriási ipari fejlesztések állnak: három év alatt 23 milliárd eurónyi működőtőke érkezett az országba, főként gyárakba, logisztikai központokba, technológiai beruházásokba.

A gyártó- és logisztikai csarnokok olyan gyorsan fogynak, hogy sokszor már a tervezőasztalon megveszik azokat. Debrecentől Pécsig egymást érik az építkezések, a vidéki városok pedig ma már külön-külön is képesek befektetési központtá válni.

Kiss Gábor, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) alelnöke, a Lakó Munkacsoport vezetője – Fotó: Gáll Regina / Ripost

Lakáspiac: visszatértek a vevők

2025-ben újra élénk lett a kereslet: az infláció csökkent, az állampapírok kifutottak, a fiatalok, a nagyobb ingatlanba költözők és a befektetők egyszerre jelentek meg.

Majd az Otthon Start program kedvezményes hitele konkrétan „újraindította” a piacot.

Idén már 16 ezer új lakás épül, de közben legalább 25 ezerre lenne szükség, akkora a sikere az Otthon Startnak. És itt jön képbe a legfontosabb piacformáló döntés, amit az IFK kiemelt:

A fordulópont: a kormány kiemelten támogatja a minimum 250 lakásos fejlesztéseket. Ez a legnagyobb áttörés: a kormány kiemelt beruházási státuszt ad azoknak a projekteknek, amelyek legalább 250 olyan lakást építenek, amelyek megfelelnek az Otthon Start program követelményeinek

– nyilatkozta a Ripostnak Kiss Gábor, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) alelnöke, a Lakó Munkacsoport vezetője.