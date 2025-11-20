RETRO RÁDIÓ

Ingatlanbumm: egyre több lakás épül, és csökkennek az árak – az Otthon Start begyújtotta a rakétákat

Új korszak kezdődött a magyar ingatlanpiacon – ezt már nemcsak a politikusok, hanem a szakemberek is állítják. Az Otthon Startnak köszönhetően több lakás épül és tovább csökkennek az ingatlanárak. Ehhez hozzájárul az is, hogy a kormány támogatja azokat a vállalkozókat, akik legalább 250 olyan lakást építenek, amik megfelelnek az Otthon Start elvárásainak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.20.
Módosítva: 2025.11.20.
A kínálat tovább nő, kielégíti a megnövekedett keresletet, ez pedig az ingatlanárak további csökkenését vonja maga után. De ne szaladjunk ennyire előre! A magyar ingatlanpiac 2025-ben úgy ugrott meg, mintha valaki megnyomta volna a rakétagombot: az ipari beruházások és a lakásépítések egyszerre pörögtek fel, az építőiparba fektetett pénz pedig megduplázódott. Ez derül ki az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) friss elemzéséből. A XIII. Ingatlanfejlesztés Napján bemutatott adatok szerint nem egyszerű fellendülés zajlik, hanem az Otthon Start programnak köszönhetően egy új ingatlanpiaci korszak indult.

Otthon Start
Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke az Otthon Start jótékony hatásáról és az ingatlanpiac 2025-ös alakulásáról beszélt – Fotó: Gáll Regina/Ripost

Az Otthon Start lakáspiaci robbanást hozott – így néz ki a 2025-ös fordulat

Az idei befektetések összege elérheti a 800 millió eurót, jövőre pedig akár újra átlépheti az 1 milliárdot. Ezek a számok azt mutatják, hogy visszatér a 2020 előtti időszakot jellemző aranykor. A lendület mögött óriási ipari fejlesztések állnak: három év alatt 23 milliárd eurónyi működőtőke érkezett az országba, főként gyárakba, logisztikai központokba, technológiai beruházásokba.

A gyártó- és logisztikai csarnokok olyan gyorsan fogynak, hogy sokszor már a tervezőasztalon megveszik azokat. Debrecentől Pécsig egymást érik az építkezések, a vidéki városok pedig ma már külön-külön is képesek befektetési központtá válni.

Az ingatlanpiac alakulása sajtótájékoztató
Kiss Gábor, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) alelnöke, a Lakó Munkacsoport vezetője – Fotó: Gáll Regina / Ripost

Lakáspiac: visszatértek a vevők

2025-ben újra élénk lett a kereslet: az infláció csökkent, az állampapírok kifutottak, a fiatalok, a nagyobb ingatlanba költözők és a befektetők egyszerre jelentek meg.

Majd az Otthon Start program kedvezményes hitele konkrétan „újraindította” a piacot.

Idén már 16 ezer új lakás épül, de közben legalább 25 ezerre lenne szükség, akkora a sikere az Otthon Startnak. És itt jön képbe a legfontosabb piacformáló döntés, amit az IFK kiemelt:

A fordulópont: a kormány kiemelten támogatja a minimum 250 lakásos fejlesztéseket. Ez a legnagyobb áttörés: a kormány kiemelt beruházási státuszt ad azoknak a projekteknek, amelyek legalább 250 olyan lakást építenek, amelyek megfelelnek az Otthon Start program követelményeinek

– nyilatkozta a Ripostnak Kiss Gábor, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) alelnöke, a Lakó Munkacsoport vezetője. 

Mit jelent ez?

  • Gyorsabb engedélyezést.
  • Erősebb finanszírozási hátteret.
  • Kiszámíthatóbb fejlesztési környezetet.
  • Több és olcsóbban megépíthető új lakást.

Ezek a nagy projektek képesek hígítani a piacot: vagyis nem felfelé, hanem lefelé tolják az árakat, mert érdemben növelik a kínálatot.

Takács Ernő, az IFK elnöke szerint 2025 egyértelműen új korszak kezdete: 

A lakáspiaci fordulat és az ipari fejlesztések egymást erősítik. Ha a szabályozás kiszámítható marad, tartós növekedési pályán maradhat az ingatlanpiac

– vélekedik. Az IFK szerint ez a mechanizmus hozhatja el azt a kiegyenlítődést, amelyre a magyar lakáspiac évek óta vár: több lakást, erősebb versenyt, normalizálódó árakat és – ami a legfontosabb – elérhetőbb új építésű kínálatot. Vagyis 2026-ra még erősebb év jöhet. Az IFK úgy látja: tovább nő a kínálat, jönnek az új ipari és lakófejlesztések, a befektetési piac visszaáll a pandémia előtti szintre. Az árak hosszú távra stabilizálódni fognak.

