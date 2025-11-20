RETRO RÁDIÓ

Budapesten paneláron lehet hozzájutni az újépítésű lakásokhoz

Budapesten új korszak kezdődhet a lakáspiacon, miután a szakértők szerint látványos átrendeződés indult el az árakban. Az Otthon Start program 3 százalékos hitele már most felborítja a megszokott viszonyokat, hiszen egyes kerületekben új lakást lehet venni paneláron.

Szerző: Ripost
Létrehozva: 2025.11.20.
Az ingatlanárakra az Otthon Start program nagy hatással van. Az ingatlan.com elemzése szerint a fix 3%-os hitel miatt már paneláron is lehet új lakást venni Budapesten. A részletekről Balogh László ingatlanpiaci szakértő beszélt csütörtök reggel a Mokkában. 

Az Otthon Start átrendezi a Budapesti ingatlan árakat is.Fotó: Kallus György

Ez az elmúlt 5-10 évnek  egyenes következménye, hogy Budapesten és Magyarországon három és félszeresére drágultak a lakásárak. A panelek pedig még mindig a legolcsóbb ingatlantípusnak felelnek meg. Az Otthonstart viszont fordulatot hozhat abból a szempontból, mivel van egy másfél millió forintos négyzetméterár korlát, ami használt és új lakásokra egyaránt vonatkozik, és az új lakásoknál szinte csak álom volt a fővárosban másfél millió forintos négyzetméterár alatt lakást vásárolni, viszont az elmúlt hetekben, hónapokban tapasztalható nagykereseti hullám gyakorlatilag beindította azokat a projekteket, amelyek több ezres lakásszámban jelennek meg Budapest különböző kerületeiben. 

Ezekben a budapesti kerületekben változhatnak az ingatlanárak az Otthon Start miatt

Két helyszínt kiemelnék ezek közül a XV. kerületet és a XI. kerületet, ahol már most több ezer olyan fejlesztés beindítását hirdették meg a fejlesztők, ahol 1,1 és 1,3 millió forintos négyzetméteren lehet új lakást vásárolni, és a XV. kerületben Rákospalotán a panelek négyzetméterára átlagosan 1.134.000 forint, tehát összességében már most is elképzelhető az, hogy valaki ugyanolyan, vagy adott esetben akár alacsonyabb áron vehet új lakást, mint panelt. 

- magyarázta Balogh László, majd hozzátette, hogy a XI. kerület Budapest egyik prémium lokációjának számít. Ott lakásvásárlási szempontból a panelárak 1 millió 450 ezer forintot tesznek ki, és az Otthon Startos lakások, amikből már 2200 van előkészítés alatt, ezek biztos, hogy olcsóbbak lesznek ennél. 

A 10. kerületben még olcsóbbak lesznek majd a panelek árai, azonban a későbbiekben akár árkorrekciókat is hozhat a budapesti használt lakások iránti érdeklődés.

Az árkorrekció hatása a többi kerületre

Mivel a lakáspiacon minden összefügg mindennel, így például Budapest XIV. kerületében vagy egy perem kerületben már elindul egyfajta normalizálódás, akkor a szomszédos kerületekben sem mondják azt a vevők, hogy bármennyit kifizetek egy-egy lakásért. Emellett  olyan tényezőket is érdemes ebbe a képletbe belevenni, mint például a VI. kerület helyzete, ahol egyértelművé vált, hogy 2026-tól nem lehet rövid távra bérbe adni a lakásokat a befektetőknek. 

Szóval itt minden összefügg mindennel, és ezek a mondhatni, hogy ilyen szigetszerűen megjelenő jelenségek összeérhetnek, és teljesen átalakíthatják a képet, amit most a lakáspiacról ismerünk.

- fejtette ki az ingatlanszakértő.

Mindez attól is függ, hogy  az eladók mennyire sürgősen akarnak megválni a tulajdonukban lévő ingatlanoktól.

A vevőknek persze mondhatják azt, nem érek rá arra, hogy egy évet várjak, amíg felépül egy új lakás. Ebben az esetben pedig majd jöhet egy vevő, aki magas áron panellakásokat, viszont ennek ellenére is muszáj elkezdeni lejjebb vinni az árakat, hogyha időben szeretnék ezeket értékesíteni. Ez pedig egy láncreakciót indíthat el szinte egész Budapesten.

- tette hozzá. 

A külterületi ingatlanok is bekerülhetnek az Otthon Start programba

 A 3%-os, az Otthon Start programnak az egyik fő feltétele, hogy az első lakásdefinícióba csak belterületi lakás tartozhat. Viszont nagyon sok olyan ingatlan van, ami lakásbesorolású, de nem belterületen, hanem külterületen helyezkedik el. Számos olyan település van az országban ahol az utca egyik vége az egy belterület, a másik vége pedig külterület.

Ez alapján tegnap egy podcast műsorban a Miniszterelnökség államtitkára előrevetített  lehetséges az, hogy külterületi lakóingatlanokra is igénybe lehet venni a 3%-os hitelt, ami főleg egyébként az Alföldön, tehát Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tízezer ilyen ingatlant hozhat be a 3%-kal érintett ingatlanok körébe.

- jegyezte meg Balogh László.

 

 

