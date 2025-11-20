Budapesten paneláron lehet hozzájutni az újépítésű lakásokhoz

Az ingatlanárakra az Otthon Start program nagy hatással van. Az ingatlan.com elemzése szerint a fix 3%-os hitel miatt már paneláron is lehet új lakást venni Budapesten. A részletekről Balogh László ingatlanpiaci szakértő beszélt csütörtök reggel a Mokkában.

Az Otthon Start átrendezi a Budapesti ingatlan árakat is.Fotó: Kallus György

Ez az elmúlt 5-10 évnek egyenes következménye, hogy Budapesten és Magyarországon három és félszeresére drágultak a lakásárak. A panelek pedig még mindig a legolcsóbb ingatlantípusnak felelnek meg. Az Otthonstart viszont fordulatot hozhat abból a szempontból, mivel van egy másfél millió forintos négyzetméterár korlát, ami használt és új lakásokra egyaránt vonatkozik, és az új lakásoknál szinte csak álom volt a fővárosban másfél millió forintos négyzetméterár alatt lakást vásárolni, viszont az elmúlt hetekben, hónapokban tapasztalható nagykereseti hullám gyakorlatilag beindította azokat a projekteket, amelyek több ezres lakásszámban jelennek meg Budapest különböző kerületeiben.

Ezekben a budapesti kerületekben változhatnak az ingatlanárak az Otthon Start miatt

Két helyszínt kiemelnék ezek közül a XV. kerületet és a XI. kerületet, ahol már most több ezer olyan fejlesztés beindítását hirdették meg a fejlesztők, ahol 1,1 és 1,3 millió forintos négyzetméteren lehet új lakást vásárolni, és a XV. kerületben Rákospalotán a panelek négyzetméterára átlagosan 1.134.000 forint, tehát összességében már most is elképzelhető az, hogy valaki ugyanolyan, vagy adott esetben akár alacsonyabb áron vehet új lakást, mint panelt.

- magyarázta Balogh László, majd hozzátette, hogy a XI. kerület Budapest egyik prémium lokációjának számít. Ott lakásvásárlási szempontból a panelárak 1 millió 450 ezer forintot tesznek ki, és az Otthon Startos lakások, amikből már 2200 van előkészítés alatt, ezek biztos, hogy olcsóbbak lesznek ennél.

A 10. kerületben még olcsóbbak lesznek majd a panelek árai, azonban a későbbiekben akár árkorrekciókat is hozhat a budapesti használt lakások iránti érdeklődés.

Az árkorrekció hatása a többi kerületre

Mivel a lakáspiacon minden összefügg mindennel, így például Budapest XIV. kerületében vagy egy perem kerületben már elindul egyfajta normalizálódás, akkor a szomszédos kerületekben sem mondják azt a vevők, hogy bármennyit kifizetek egy-egy lakásért. Emellett olyan tényezőket is érdemes ebbe a képletbe belevenni, mint például a VI. kerület helyzete, ahol egyértelművé vált, hogy 2026-tól nem lehet rövid távra bérbe adni a lakásokat a befektetőknek.

Szóval itt minden összefügg mindennel, és ezek a mondhatni, hogy ilyen szigetszerűen megjelenő jelenségek összeérhetnek, és teljesen átalakíthatják a képet, amit most a lakáspiacról ismerünk.

- fejtette ki az ingatlanszakértő.