November 15-től változnak az Otthon Start feltételei: nekik kedveznek az új szabályok!

Több szabály is változik november 15-től az Otthon Start hitellel kapcsolatban. November 15-től már ezek a feltételek lesznek érvényesek az összes új igénylőre. Mutatjuk kik jártak jól a módosításokkal, kik juthatnak könnyebben kedvezményes otthonteremtési hitelhez!

November 15-től változnak az Otthon Start feltételei. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

Már nem feltétlenül lesz akadály, ha valakinek vissza kellett fizetnie egy másik államilag támogatott kölcsönt

Jelenleg (november 15-ig) nem jogosult Otthon Start lakáshitelre az, akinek az elmúlt 3 évben vissza kellett fizetnie egy támogatott hitelt, vissza nem térítendő támogatást, mert nem teljesítette annak feltételeit. A hamarosan életbe lépő módosítás alapján ez már nem lesz kizáró ok, feltéve, ha a visszafizetést nem teljesített gyerekvállalás miatt rendelték el, és az igénylő igazolni tudja, hogy a kormányhivatal helyt adott a korábbi támogatás visszafizetésével kapcsolatos méltányossági kérelmének.

Az Otthon Startból építkezők köre is bővülhet

Eddig csak 2022. január 1-jét követően megkezdett építkezésekre lehetett Otthon Startos hitelt felvenni. November 15-től ez a határidő kikerült a szabályozásból, így a 2022 előtt megkezdett építkezésekre is felhasználhatóvá válik a támogatott hitel. Sőt, a 2022-es határidő az új ingatlanok vásárlásával kapcsolatos szabályozásból is kikerül, vagyis 2022 előtt épült új lakások is megvásárolhatók lesznek Otthon Start hitelből.

Az építkezések finanszírozása is megváltozik

A jelenlegi szabályok szerint a szakaszosan folyósított Otthon Start hitel első részletét csak az adós önerejének teljes beépítése után utalják át. November közepétől viszont az egyes részletek kifizetésére már előzetesen is sor kerülhet majd. Például, ha az első részlet összege nem haladja meg a teljes hitelösszeg 30%-át, akkor a teljes önerő beépítését megelőzőleg is kifizethetik azt a bankok - írja a törvénytervezet alapján a Bank360.hu.

Az is változik majd, ki minősül első lakásszerzőnek

November 15-től az is felveheti az Otthon Start hitelt, aki az igénylést megelőzően, legfeljebb 180 napig egyszerre két belterületi ingatlanban is 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányaddal rendelkezett.

Az erről szóló nyilatkozat is megváltozik A támogatott hitel igénylőjének továbbra is csak nyilatkoznia kell majd arról, hogy megfelel-e az első lakásszerzés feltételeinek, de a nyomtatvány november 15-től módosulni fog: ha valaki azt nyilatkozza, hogy a korábbi ingatlanját elbontották, a bontást elrendelték, akkor annak november 15-től ezt az építésügyi hatóság által kiállított, a lakóépület elbontásáról szóló hatósági bizonyítvánnyal igazolnia is kell.

A TB-jogviszonyra vonatkozó feltételek is változnak november 15-től

Már azok is felvehetik majd az Otthon Start hitelt, akik az EU (EGT-tagállamok) valamely intézményében dolgoznak, például Brüsszelben. Sőt, a módosító rendelet értelmében a jövőben olyan esetek is lesznek, amikor nem kell megfelelni a TB jogviszonyra vonatkozó feltételeknek: például ha

a hiteligénylő otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül,

vagy ha az igénylő megváltozott munkaképességűnek minősül.