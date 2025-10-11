Költözöl? Új ingatlant vásároltál? Lesz egy fontos, határidős bejelenteni valód!

Aki mostanában új helyre költözik, annak lesz egy fontos teendője: be kell jelentenie a felhasználóváltozást az MVM-nél. Mutatjuk, meddig és hogyan kell ezt megtenni új ingatlanba költözés esetén!
A szeptemberi albérletszezon és az Otthon Start Program miatt mostanában sokan költöznek új ingatlanba. Mutatjuk, nekik milyen határidős teendőjük van az MVM-nél és azt is, hogyan lehet ezt a legegyszerűbben elintézni!
Aki új ingatlanba költözik, 15 napja van bejelenteni a felhasználóváltozást az MVM-nél. Ehhez a kiköltözőknek fel kell mondania a régi szerződését a beköltözőnek pedig meg kell kötnie az újat. A 15 napos határidő mindkettőjükre vonatkozik!
Az átírás intézhető személyesen, e-mailben, postai úton vagy online.Gáz esetében itt, áram esetében itt. Az átírás teljesen díjmentes!
A felhasználóváltozást (például költözés, öröklés vagy bérbeadás esetén) 15 napon belül jelezni kell az MVM-nél és kezdeményezni az átírást. Ezt megteheti a kiköltöző és a beköltöző is. Ennek első lépése, hogy ki kell tölteni a szükséges nyomtatványt, aláírni, beszkennelni vagy lefényképezni és elküldeni az [email protected] e-mail-címre, vagy postán az 1439 Budapest, Pf. 700-as címre. Ezenkívül az MVM videós ügyfélszolgálatán és személyesen is kezdeményezhető az átírás. Aki online intézné a teljes átírási folyamatot, az megteheti az e-bejelento.gov.hu-n vagy a magyarorszag.hu-n keresztül. Az ügyintézési folyamat második lépése, hogy az MVM a dokumentumok beérkezését követően kiállítja a szerződést, amit visszaküldenek az igénylőnek.
Egy átadás-átvételi nyilatkozat és egy felhasználói jognyilatkozat, illetve ha nem saját nevünkben járunk el akkor egy írásos, két tanú által aláírt meghatalmazás. Ezek itt és itt tölthetők le.
Az átadáskor rögzített mérőállásról egy végelszámoló számla készül, melynek összege a kiköltöző ügyfelet terheli. Az átírást követően előre egyeztetett időpontban biztosítani kell, hogy a területileg illetékes áramhálózati elosztó munkatársa vagy az általuk megbízott vállalkozó a helyszínen ellenőrizhesse a csatlakozóvezeték és a villanyóra állapotát.
Az átírást kiköltözőként és beköltözőként ugyancsak egyaránt lehet kezdeményezni és a menete is megegyezik az áramszolgáltatás átírásával. Ami pedig a szükséges dokumentumokat illeti: szüksége lesz egy átadás-átvételi nyilatkozatra és egy felhasználói jognyilatkozatra, emellett bizonyos esetekben szükség lehet egy
Ezek a dokumentumok itt tölthetők le.
