RETRO RÁDIÓ

Példátlan összefogás: így segítettek egymásnak a magyar emberek a rendkívüli hóhelyzetben

Napok óta rendkívüli hóhelyzet sújtja Magyarországot, amely nemcsak a hatóságokat, hanem civilek ezreit is cselekvésre késztette. A mentésben és hóeltakarításban rendőrök, tűzoltók, katonák, önkormányzati dolgozók és hétköznapi emberek példátlan összefogás keretében vesznek részt: falvakban és városokban hajnalban indulnak havat lapátolni, autókat mentenek, utakat tisztítanak, bevásárolnak az időseknek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.09. 12:35
hóhelyzet összefogás lakosság havazás tél

Napok óta tart a rendkívüli hóhelyzet Magyarországon. Emiatt a kormány mindent megtett és megtesz, hogy kiszabadítsa a hó fogságából az országot. A rendőrök, tűzoltók és már a magyar honvédség munkatársai is erőn felül dolgoznak, hogy az ország lakosai biztonságban legyenek. Azonban nem csak ők, hanem a civilek is folyamatosan azon munkálkodnak, hogy elképesztő összefogással segítsék egymást, könnyebbé téve így a mindennapi közlekedést. Köztük az önkormányzati dolgozók is, akik gyakran családos emberek és akár hajnalban is azonnal cselekednek és segítenek a helyieknek.

összefogás
A magyarok ismét megmutatták, hogy összefogással minden helyzetet meg lehet oldani. Fotó: Ladóczki Balázs / Origo

A vidéki emberek közül sokan ismerik, milyen mikor ekkora mennyiségű hó borítja be a falvakat és városokat. Egy etyeki családapa már 2013-ban is segítette a lakosságot, azzal, hogy a terepjáró autójával az árokba csúszott kocsikat kihúzta. Most pedig önkormányzati dolgozóként teszi ugyanezt - írja a Ripost.

Szerdán hajnalban csörgött a telefonom, hogy mennem kell havat lapátolni. Azonnal öltöztem és indultam, hogy az itteniek időben el tudjanak indulni dolgozni. 

– mesélte a férfi. 

Ugyanebben a községben a civilek is hólapátot ragadtak. Sok szülő, mikor reggel a bölcsődébe vitte a gyerekét, akkor gondolkodás nélkül neki állt a parkolóban ellapátolni a havat, hogy a később érkezőknek az ne okozzon fennakadást. Tette ezt Sándor is, aki az egész délutánját arra szánta, hogy a bölcsődénél eltakarítsa a hóakadályokat. Azonban mindezek előtt az etyeki menhelyre is ellátogatott, hogy a behavazott kenelekhez hozzá lehessen férni

Összefogás Lovasberényben

Bori Róbert, lovasberényi lakos is napok óta azon dolgozik, hogy a vele egy településen élők közlekedését segítse. A férfi a saját traktorát alakította át hókotróvá, hogy annak segítségével tisztítsa meg az utakat és az önkormányzati dolgozók válláról levegye a terhet. 

Fotó: Beküldött

Szintén ezen a településen az egyik kisbolt is a segítségét ajánlotta fel. Ők meleg itallal várják azokat, akik részt vesznek a hó eltakarításában. 

A rendőreink, tűzoltóink, mentőseink és hókotróink vendégeink egy kávéra vagy egy forró teára. Mindenki aki jelenleg is segíti a közlekedést.

– írták a közösségi oldalukon megosztott bejegyzésben. 

Lovasberénytől néhány kilométerre lévő Vértesacsán pedig egy férfi a helyi Facebook csoportban írt arról, hogy elmegy bevásárolni azoknak, akik ezt nem tudják megtenni.

Kedves Acsaiak! Aki nem tud boltba menni vásárolni ,mert idős vagy a nagy hótól el van zárva , annak szívesen segítek !

– fogalmaz a posztjában András, aki elképesztő emberségről tett tanúbizonyságot. 

Mindamellett, hogy mesebeli látványt nyújt a behavazott Velencei-tó, a környező településeken is akad bőven munka. Ott tényleg szinte mindenki besegít, hogy gördülékenyebben lehessen járni az utcákon. Erről egy helyi lakos egy kommentben írt a Facebookon.

Az emberek kézzel lábbal túrjak, tolják a havat, köztük a polgármester is, aki még éjjel is dolgozott kollégáival! 

Közösségiprogram lett a hólapátolás Biatorbágyon

A biatorbágyi önkormányzat oldalán olvasható számos olyan hozzászólás, amelyben az emberek jelzik, ki , mikor és hol fog havat lapátolni. 

Mi megyünk mindenképp este, szarvasugrás irányából a vonatállomás felé vezető járdaszakaszokat (már ahol van) megpróbáljuk biztonságosan járhatóvá tenni.

– írta Gábor és mellé csatlakozott egy nő, aki egy igazán közösségépítő ötlettel állt elő. 

Sarolta, miközben várta a buszt a helyiekkel arról beszélgetett, hogy minden buszmegállóba helyezzenek ki egy hólapátot, hogy azzal, amíg várják az emberek a buszt meg tudják tisztítani a járdát. 

Én ma lelapátoltam a Baross Gábor Akácfa utcai viabusz megállót csak mert láttam, hogy kifelejtődött és alig tudtunk felszállni-leszállni. De szívesen tettem, nem azért, hogy bármit kapjak és nem dokumentáltam - egyszerűen csak jólesett tenni valamit. Egyébként javasolnám, hogy minden buszmegállóba 1-1 közösségi hólapátot tehetnénk, amíg várakozunk, olyan szívesen megcsinálnánk. Mindenki csak egy picit lapátolna, aki tud, pikkpakk meglesz mindenhol. Ráadásul addig sem fázunk. 

– mesélte a közösségi oldalon, majd hozzátette, hogy ma több utastársával is beszélt erről a kezdeményezésről. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu