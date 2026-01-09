Példátlan összefogás: így segítettek egymásnak a magyar emberek a rendkívüli hóhelyzetben
Napok óta rendkívüli hóhelyzet sújtja Magyarországot, amely nemcsak a hatóságokat, hanem civilek ezreit is cselekvésre késztette. A mentésben és hóeltakarításban rendőrök, tűzoltók, katonák, önkormányzati dolgozók és hétköznapi emberek példátlan összefogás keretében vesznek részt: falvakban és városokban hajnalban indulnak havat lapátolni, autókat mentenek, utakat tisztítanak, bevásárolnak az időseknek.
Napok óta tart a rendkívüli hóhelyzet Magyarországon. Emiatt a kormány mindent megtett és megtesz, hogy kiszabadítsa a hó fogságából az országot. A rendőrök, tűzoltók és már a magyar honvédség munkatársai is erőn felül dolgoznak, hogy az ország lakosai biztonságban legyenek. Azonban nem csak ők, hanem a civilek is folyamatosan azon munkálkodnak, hogy elképesztő összefogással segítsék egymást, könnyebbé téve így a mindennapi közlekedést. Köztük az önkormányzati dolgozók is, akik gyakran családos emberek és akár hajnalban is azonnal cselekednek és segítenek a helyieknek.
A vidéki emberek közül sokan ismerik, milyen mikor ekkora mennyiségű hó borítja be a falvakat és városokat. Egy etyeki családapa már 2013-ban is segítette a lakosságot, azzal, hogy a terepjáró autójával az árokba csúszott kocsikat kihúzta. Most pedig önkormányzati dolgozóként teszi ugyanezt - írja a Ripost.
Szerdán hajnalban csörgött a telefonom, hogy mennem kell havat lapátolni. Azonnal öltöztem és indultam, hogy az itteniek időben el tudjanak indulni dolgozni.
– mesélte a férfi.
Ugyanebben a községben a civilek is hólapátot ragadtak. Sok szülő, mikor reggel a bölcsődébe vitte a gyerekét, akkor gondolkodás nélkül neki állt a parkolóban ellapátolni a havat, hogy a később érkezőknek az ne okozzon fennakadást. Tette ezt Sándor is, aki az egész délutánját arra szánta, hogy a bölcsődénél eltakarítsa a hóakadályokat. Azonban mindezek előtt az etyeki menhelyre is ellátogatott, hogy a behavazott kenelekhez hozzá lehessen férni.
Összefogás Lovasberényben
Bori Róbert, lovasberényi lakos is napok óta azon dolgozik, hogy a vele egy településen élők közlekedését segítse. A férfi a saját traktorát alakította át hókotróvá, hogy annak segítségével tisztítsa meg az utakat és az önkormányzati dolgozók válláról levegye a terhet.
Szintén ezen a településen az egyik kisbolt is a segítségét ajánlotta fel. Ők meleg itallal várják azokat, akik részt vesznek a hó eltakarításában.
A rendőreink, tűzoltóink, mentőseink és hókotróink vendégeink egy kávéra vagy egy forró teára. Mindenki aki jelenleg is segíti a közlekedést.
– írták a közösségi oldalukon megosztott bejegyzésben.
Lovasberénytől néhány kilométerre lévő Vértesacsán pedig egy férfi a helyi Facebook csoportban írt arról, hogy elmegy bevásárolni azoknak, akik ezt nem tudják megtenni.
Kedves Acsaiak! Aki nem tud boltba menni vásárolni ,mert idős vagy a nagy hótól el van zárva , annak szívesen segítek !
– fogalmaz a posztjában András, aki elképesztő emberségről tett tanúbizonyságot.
Mindamellett, hogy mesebeli látványt nyújt a behavazott Velencei-tó, a környező településeken is akad bőven munka. Ott tényleg szinte mindenki besegít, hogy gördülékenyebben lehessen járni az utcákon. Erről egy helyi lakos egy kommentben írt a Facebookon.
Az emberek kézzel lábbal túrjak, tolják a havat, köztük a polgármester is, aki még éjjel is dolgozott kollégáival!
Közösségiprogram lett a hólapátolás Biatorbágyon
A biatorbágyi önkormányzat oldalán olvasható számos olyan hozzászólás, amelyben az emberek jelzik, ki , mikor és hol fog havat lapátolni.
Mi megyünk mindenképp este, szarvasugrás irányából a vonatállomás felé vezető járdaszakaszokat (már ahol van) megpróbáljuk biztonságosan járhatóvá tenni.
– írta Gábor és mellé csatlakozott egy nő, aki egy igazán közösségépítő ötlettel állt elő.
Sarolta, miközben várta a buszt a helyiekkel arról beszélgetett, hogy minden buszmegállóba helyezzenek ki egy hólapátot, hogy azzal, amíg várják az emberek a buszt meg tudják tisztítani a járdát.
Én ma lelapátoltam a Baross Gábor Akácfa utcai viabusz megállót csak mert láttam, hogy kifelejtődött és alig tudtunk felszállni-leszállni. De szívesen tettem, nem azért, hogy bármit kapjak és nem dokumentáltam - egyszerűen csak jólesett tenni valamit. Egyébként javasolnám, hogy minden buszmegállóba 1-1 közösségi hólapátot tehetnénk, amíg várakozunk, olyan szívesen megcsinálnánk. Mindenki csak egy picit lapátolna, aki tud, pikkpakk meglesz mindenhol. Ráadásul addig sem fázunk.
– mesélte a közösségi oldalon, majd hozzátette, hogy ma több utastársával is beszélt erről a kezdeményezésről.
