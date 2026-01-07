Óriási volt a pánik: Rácz Jenőnek ki kellett menekítenie feleségét a hó fogságából

Rácz Jenő séf követői már megszokhatták, hogy nemcsak a konyhából, hanem az élet apróbb, sokszor bosszantó helyzeteiből is rendszeresen bejelentkezik. Ezúttal azonban nem egy recept, hanem egy szinte túlélőakció került fókuszba.

Rácz Jenő felesége Rácz-Gyuricza Dóra bajba került, a séf azonnal sietett a segítségére (Fotó: Facebook)

Rácz Jenő küzdelmei a hóval

A hirtelen érkezett havazás teljesen felkészületlenül érte a fővárost. Rövid idő alatt járhatatlanná váltak az utak, az autók körül vastag hóréteg gyűlt össze, a boltok polcairól pedig pillanatok alatt eltűntek a téli alapfelszerelések. A hóhelyzetet Jenő saját bőrén tapasztalta meg, amikor egyik üzletből a másikba járva próbált megoldást találni.

„Egy kis helyzetjelentés. A harmadik barkácsáruházban voltam, de sehol nincs hólapát és utcára való só. Konkrétan mindenhol teljes készlethiány van” – kezdte a videóban.

A helyzetet az tette igazán sürgetővé, hogy otthon a felesége gyakorlatilag csapdába esett az autóval.

Megelégeltem az egészet, és egy kis kerti ásóval fogom megoldani az otthoni problémákat. Innen is üzenem a feleségemnek, hogy kitartás, mert jelenleg nem tud kiállni az autóval. Innen is üzenem neki, hogy sietek haza

– tette hozzá büszkén egy áruházból.

A történet azonban itt nem ért véget, sőt, igazán itt vált emlékezetessé. Jenő végül kénytelen volt improvizálni: hólapát helyett ásólapátot szerzett, a klasszikus útszóró sót pedig medencéhez való sóval pótolta. A módszer ugyan szokatlan volt, de működött.

A kommentmező közben felrobbant, rengetegen jelezték, hogy ők is hasonló problémákkal küzdenek. Többen megpróbáltak segíteni, boltokat ajánlottak, ám ezek az információk sokszor már elkéstek.

A legjobb az egészben, hogy mindenki megírja, hol van hólapát, én odamegyek, és mire odaérek, már nincs sehol. Titokban kellene tartani, nem kiírni a világhálóra

– írta poénkodva a Rumour by Rácz Jenő séfje.

Természetesen akadt kritikus hang is, aki szerint előrelátóbbnak kellett volna lennie.

Erre hamarabb kellett volna gondolni. Nem nagy beruházás, novemberben is be lehetett volna szerezni, nem amikor már ilyen szélsőséges az időjárás

– írta egy hozzászóló.