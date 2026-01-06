Havazás: mutatjuk, hogy meddig marad a hó és hogyan éld túl a fagyos időt

Nemrégiben még szomorkodtunk, hogy idén sem adatott meg a fehér karácsony, majd szilveszterkor kamatosan bepótolta az időjárás az elmaradt havazást; azóta pedig folyamatosan hullik a hó. Fehérbe borult az ország, helyenként már térdig érő hótakaró nehezíti a közlekedést, hókotrók dolgoznak az utakon. A gyerekek örülnek, de a felnőttek kevésbé. A nehéz közlekedés mellett a szervezetünk is megsínyli a hideg időszakot. Meddig maradhat a hó? Néhány napig még biztosan.

A havazás még néhány napig velünk marad Fotó: Metropol



Még velünk marad a havazás

Amíg a hőmérséklet 0 Celsius-fok alatt marad, addig nem valószínű, hogy olvadásnak indul a hótakaró. A Köpönyeg előrejelzése szerint a következő napokon országszerte több hullámban várható még havazás, és a hőmérséklet többségében fagypont alatt marad, így a hótakaró továbbra is megmaradhat. A friss, 12 napos előrejelzés szerint például Budapest környékén is kitart a havazás a következő napokban. Jövő hét végétől emelkedik a hőmérséklet, ami miatt elolvadhat a hó.

Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója szerint a jelenlegi szélsőséges téli időben több front együttes hatása hat a szervezetünkre, ami miatt széles palettájú panaszokra számíthatunk, az egyéni érzékenység függvényében, mint például a fejfájás, vérnyomás ingadozás és a fáradékonyság.

A szakember életmentő tanácsokkal lát el, hogyan éljük túl a hideg, havas időjárást: