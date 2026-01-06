Havazás: mutatjuk, hogy meddig marad a hó és hogyan éld túl a fagyos időt
Hasznos tanácsokkal lát el a meteogyógyász. A havazás és a hideg megviseli a szervezetünket.
Nemrégiben még szomorkodtunk, hogy idén sem adatott meg a fehér karácsony, majd szilveszterkor kamatosan bepótolta az időjárás az elmaradt havazást; azóta pedig folyamatosan hullik a hó. Fehérbe borult az ország, helyenként már térdig érő hótakaró nehezíti a közlekedést, hókotrók dolgoznak az utakon. A gyerekek örülnek, de a felnőttek kevésbé. A nehéz közlekedés mellett a szervezetünk is megsínyli a hideg időszakot. Meddig maradhat a hó? Néhány napig még biztosan.
Még velünk marad a havazás
Amíg a hőmérséklet 0 Celsius-fok alatt marad, addig nem valószínű, hogy olvadásnak indul a hótakaró. A Köpönyeg előrejelzése szerint a következő napokon országszerte több hullámban várható még havazás, és a hőmérséklet többségében fagypont alatt marad, így a hótakaró továbbra is megmaradhat. A friss, 12 napos előrejelzés szerint például Budapest környékén is kitart a havazás a következő napokban. Jövő hét végétől emelkedik a hőmérséklet, ami miatt elolvadhat a hó.
Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója szerint a jelenlegi szélsőséges téli időben több front együttes hatása hat a szervezetünkre, ami miatt széles palettájú panaszokra számíthatunk, az egyéni érzékenység függvényében, mint például a fejfájás, vérnyomás ingadozás és a fáradékonyság.
A szakember életmentő tanácsokkal lát el, hogyan éljük túl a hideg, havas időjárást:
- Öltözködjünk rétegesen: a hideg, havas időben a legnagyobb hiba az, ha alul- vagy túlöltözünk. Több, vékony réteg sokkal hatékonyabban tartja meg a test hőjét, mint egy vastag kabát. Így a szervezet könnyebben alkalmazkodik a kinti fagyhoz és a fűtött belső terekhez is.
- Fontos a sapka, a sál és a kesztyű is: a test hőveszteségének jelentős része a fejen és a nyakon keresztül történik. Ha ezek nincsenek védve, gyorsabban lehűlünk, ami felerősítheti a fejfájást, a megfázásos tüneteket és a vérnyomás-ingadozást. Valamint a szúrós hidegben sérülhet a bőrfelületünk is.
- Húzzunk csúszásmentes cipőt: a havas, jeges időszakban megszaporodnak az elesések miatti sérülések. Egy jó tapadású, bordázott talpú cipő a komoly balesetektől is megóvhat.
- Ne feledkezzünk meg a vitaminpótlásról: a hideg idő megterheli az immunrendszert. A C- és D-vitamin pótlása különösen fontos, mert segíthet csökkenteni a fertőzések és a téli levertség kialakulását.
- A megfelelő folyadékbevitel télen is kötelező: a meteogyógyász szerint sokan télen kevesebbet isznak, pedig a szervezet ilyenkor is könnyen kiszárad. Ez fáradtságot, fejfájást és keringési problémákat okozhat.
- Figyeljünk a meteogyógyászati tünetekre: a hidegfrontok hatására erősödhet a fejfájás, az ízületi panaszok és a vérnyomás-ingadozás. Ilyenkor fontos a pihenés, a meleg környezet és a túlzott fizikai terhelés kerülése.
- Ne becsüljük alá a hideg stressz hatását: a fagyos idő nemcsak a testet, hanem az idegrendszert is megviseli. A kapkodás, rohanás helyett tudatosabb, nyugodtabb napirendre van szükség a téli hónapokban.
