A havazással együtt brutális terhelés éri a szervezetünket

Sokan várják, mások inkább elkerülnék, de a tél egyik leglátványosabb jelensége, a havazás elért minket is. A hideg idő és a több fronthatás együttese nagyon megviseli a szervezetünket.

Ide is elért a havazás Fotó: Kovács Dávid / Metropol

A havazás rengeteg panaszt hoz magával

A Köpönyeg előrejelzése szerint a hideg légtömegek fokozatosan érkeznek fölénk, így az eső egyre több helyen válthat át havas esőbe, majd havazásba. A hó jellemzően akkor jelenik meg, amikor a talaj közelében is fagypont alá csökken a hőmérséklet, miközben megfelelő mennyiségű csapadék érkezik. A havazás azonban nemcsak a közlekedésben okozhat nehézségeket, hanem a szervezetünkre is terhelő hatással bír.

A hóval járó hirtelen lehűlés lassíthatja a keringést, a hideg levegő pedig irritálhatja a légutakat, ezért az asztmások és szív-ér rendszeri betegek fokozottan figyeljenek magukra. Ugyanakkor pozitív hatásai is vannak: a havas idő tisztítja a levegőt, csökkenti a szálló por mennyiségét, ami sokaknál javíthatja a közérzetet.

Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója figyelmeztet az elkövetkezendő időjárás veszélyeire.

A következő napokban nagyon szélsőséges téli időre, havazásokra, erős fagyokra; mínusz 20 fok közeli hőmérsékletekre is számítani kell. Őrült káosz alakul ki a fronthelyzetben. Egyszerre számíthatunk az ország különböző területein változó jelleggel, melegfronti, kettős-fronti, hidegfronti hatások is. Ezek olyan változások, akár egy napon belül is, amit rendkívül nehezen tud követni a szervezetünk

– mondta a meteogyógyász, aki kiemelte, hogy széles palettájú panaszokra számíthatunk, az egyéni érzékenység függvényében. Néhányat kiemelve: keringési és vérnyomásproblémák, alvászavar, fejfájás, emésztési problémák, ízületi panaszok, szorongás, szédülés, fáradékonyság.

A réteges öltözködéssel, elegendő folyadékbevitellel és vitaminpótlással sokat tehetünk azért, hogy egészségesen élvezhessük a hó káprázatos látványát.