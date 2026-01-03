Meteogyógyász figyelmeztet: sokkoló hőingadozással indul az év – ezt teszi a testünkkel

Komoly veszélyekkel indulhat az új év. Január első napjaiban nem elsősorban a téli időjárás és a hó okozza a legnagyobb gondot, hanem a nagymértékű hőingadozás, ami kimerítheti a szervezetet. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója elmondja, hogy mire számíthatunk.

Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász (Fotó: Pintér Ádám)

Figyelmeztet a meteogyógyász

Jelentős nappali és éjszakai különbségek alakulhatnak ki, ami igazi sokkot jelenthet a test számára. Közel 10 Celsius-fokos hőingadozásra is számíthatunk.

Ránk férne, hogy a 2026-os év nem olyan szélsőséges változásokat produkálna, mint amilyen volt a 2025; de ez most egyelőre egyáltalán nem így indul, sőt éppen ellenkezőleg

– kezdte a meteogyógyász.

A hirtelen melegedések és lehűlések hatására megszaporodhatnak az időjárás-érzékenységgel összefüggő panaszok.

Kifejezetten erős, fejfájásos, migrénes panaszok, ingadozó vérnyomás, szívritmus panaszok, mellkasi diszkomfort sokkal gyakrabban jelentkezhetnek. Fáradékonyabbak vagyunk. Ezek az erős változások akár teljesen érthetetlen módon váltanak ki szédülést és bizonytalanság érzést, szorongást és nagyon sok ember esetében pánikreakciók alakulnak ki.

A szakember arra is felhívja a figyelmet, hogy a szervezet alkalmazkodó képessége ilyenkor gyorsan kimerülhet, az immunrendszer legyengül, így nő a megfázásos és vírusos betegségek kockázata. A Köpönyeg meteorológia portál előrejelzése szerint a január eleji időjárás kiszámíthatatlansága tartósan velünk maradhat.