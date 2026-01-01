RETRO RÁDIÓ

Időjárás újév napján: tényleg leesik az első hó?

Azt rebesgetik, hogy fehér lesz az év első reggele.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.01. 07:00
időjárás hőmérséklet újév

Mindenki izgatottan várja már napok óta, hogy az év első napja vajon megajándékoz-e minket egy hamisítatlan téli időjárással. Magyarán: le fog esni az év első hava?

Időjárás újév napján. Mutatjuk a napi hőmérsékleteket. Forrás: köpönyeg.hu
Időjárás újév napján. Mutatjuk a napi hőmérsékleteket. Forrás: köpönyeg.hu

 

Időjárás újév napján

 

Újév napja - Csütörtök

Az év első reggelén derült marad az ég, emiatt kialakulhat hószállingózás, kisebb havazás. Délutántól, főleg nyugat felől felszakadozik a felhőzet, közben a délnyugati szél felerősödik. Maximum 2-3 fokot mérhetünk napközben.

Péntek
Pénteken tartósan párás, felhős időjárás érkezik. Néhol vegyes halmazállapotú csapadék lesz. A hőmérsékletet 0 és 5 fok között mérhetjük majd.


Szombat

Marad a borongós időjárás, ismét a délnyugati szél erősödik majd fel. Sok helyen csapadék várható, többnyire eső, azonban északon és északkeleten ebből havas eső, hó alakulhat. Az idő előrehaladtával délen is havazásra változhat a csapadékhullás. Enyhülés várható, a maximum  hőmérséklet akár 10 fok is lehet - írja a köpönyeg.hu.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu