Időjárás újév napján: tényleg leesik az első hó?

Mindenki izgatottan várja már napok óta, hogy az év első napja vajon megajándékoz-e minket egy hamisítatlan téli időjárással. Magyarán: le fog esni az év első hava?

Időjárás újév napján. Mutatjuk a napi hőmérsékleteket. Forrás: köpönyeg.hu

Időjárás újév napján

Újév napja - Csütörtök

Az év első reggelén derült marad az ég, emiatt kialakulhat hószállingózás, kisebb havazás. Délutántól, főleg nyugat felől felszakadozik a felhőzet, közben a délnyugati szél felerősödik. Maximum 2-3 fokot mérhetünk napközben.



Péntek

Pénteken tartósan párás, felhős időjárás érkezik. Néhol vegyes halmazállapotú csapadék lesz. A hőmérsékletet 0 és 5 fok között mérhetjük majd.



Szombat

Marad a borongós időjárás, ismét a délnyugati szél erősödik majd fel. Sok helyen csapadék várható, többnyire eső, azonban északon és északkeleten ebből havas eső, hó alakulhat. Az idő előrehaladtával délen is havazásra változhat a csapadékhullás. Enyhülés várható, a maximum hőmérséklet akár 10 fok is lehet - írja a köpönyeg.hu.