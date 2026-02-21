Három részre szakad az ország – az egyik legrosszabb miatt adtak ki a riasztást
Ónos eső jön. Hat vármegyére is riasztást adtak ki.
Szombatra hat vármegyére is elsőfokú riasztást adtak ki ónos eső miatt. Az érintett területeken várhatóan néhány tizedmilliméter ónos esőre van kilátás – írja a HungaroMet.
Riasztást adtak ki ónos eső miatt: nem árt az óvatosság
Szombaton eleinte délkeleten fordulhat elő vegyes halmazállapotú csapadék, majd átmenetileg felszakadozhat a felhőzet. Később északnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, és helyenként gyenge vegyes csapadék is kialakulhat. Hajnalban mínusz 5 fok köré hűl a levegő, a hóval borított területeken akár mínusz 10 fokos, zord hideg is lehet. Délutánra 3 fok körüli értékek valószínűek.
Túlnyomóan erősen felhős vagy borult, párás idő ígérkezik vasárnap. Kezdetben elszórtan vegyes csapadék fordulhat elő, amelyet később inkább eső válthat fel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 11 fok között alakul, megindul az érezhető enyhülés.
Hétfőn az élénk, időnként erős északnyugati szél hatására többfelé felszakadozik a felhőzet, és kisüt a nap. A levegő 11–15 fokig melegszik, kora tavaszias idő köszönt be – szól a Köpönyeg előrejelzése.
