Három részre szakad az ország – az egyik legrosszabb miatt adtak ki a riasztást

Szombatra hat vármegyére is elsőfokú riasztást adtak ki ónos eső miatt. Az érintett területeken várhatóan néhány tizedmilliméter ónos esőre van kilátás – írja a HungaroMet.

A sárgával jelzett vármegyékre elsőfokú riasztást adtak ki ónos eső miatt – szombaton három részre szakad az ország (Fotó: met.hu)

Riasztást adtak ki ónos eső miatt: nem árt az óvatosság

Szombaton eleinte délkeleten fordulhat elő vegyes halmazállapotú csapadék, majd átmenetileg felszakadozhat a felhőzet. Később északnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, és helyenként gyenge vegyes csapadék is kialakulhat. Hajnalban mínusz 5 fok köré hűl a levegő, a hóval borított területeken akár mínusz 10 fokos, zord hideg is lehet. Délutánra 3 fok körüli értékek valószínűek.

Túlnyomóan erősen felhős vagy borult, párás idő ígérkezik vasárnap. Kezdetben elszórtan vegyes csapadék fordulhat elő, amelyet később inkább eső válthat fel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 11 fok között alakul, megindul az érezhető enyhülés.

Hétfőn az élénk, időnként erős északnyugati szél hatására többfelé felszakadozik a felhőzet, és kisüt a nap. A levegő 11–15 fokig melegszik, kora tavaszias idő köszönt be – szól a Köpönyeg előrejelzése.