RETRO RÁDIÓ

Három részre szakad az ország – az egyik legrosszabb miatt adtak ki a riasztást

Ónos eső jön. Hat vármegyére is riasztást adtak ki.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.21. 06:00
Riasztás HungaroMet Nonprofit Zrt havazás

Szombatra hat vármegyére is elsőfokú riasztást adtak ki ónos eső miatt. Az érintett területeken várhatóan néhány tizedmilliméter ónos esőre van kilátás – írja a HungaroMet.

riasztás
A sárgával jelzett vármegyékre elsőfokú riasztást adtak ki ónos eső miatt – szombaton három részre szakad az ország (Fotó: met.hu)

Riasztást adtak ki ónos eső miatt: nem árt az óvatosság

Szombaton eleinte délkeleten fordulhat elő vegyes halmazállapotú csapadék, majd átmenetileg felszakadozhat a felhőzet. Később északnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, és helyenként gyenge vegyes csapadék is kialakulhat. Hajnalban mínusz 5 fok köré hűl a levegő, a hóval borított területeken akár mínusz 10 fokos, zord hideg is lehet. Délutánra 3 fok körüli értékek valószínűek.

Túlnyomóan erősen felhős vagy borult, párás idő ígérkezik vasárnap. Kezdetben elszórtan vegyes csapadék fordulhat elő, amelyet később inkább eső válthat fel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 11 fok között alakul, megindul az érezhető enyhülés.

Hétfőn az élénk, időnként erős északnyugati szél hatására többfelé felszakadozik a felhőzet, és kisüt a nap. A levegő 11–15 fokig melegszik, kora tavaszias idő köszönt be – szól a Köpönyeg előrejelzése.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu