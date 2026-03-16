Oscar-díj 2026: Nem hiszed el, ki maradt üres kézzel! – Íme a győztesek
A fél világ Hollywoodra figyelt az éjszaka: megrendezték a 2026-os Oscar-gálát. Mutatjuk, kihez került Oscar-díj 2026-ban! Az Egyesült Államok legrangosabb filmművészeti díjáról a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia dönt.
Oscar-díj 2026: íme a nyertesek névsora
Legjobb női mellékszereplő
Amy Madigan (Fegyverek)
Legjobb férfi mellékszereplő
Sean Penn (Egyik csata a másik után)
Legjobb női főszereplő
Jessie Buckley (Hamnet)
Legjobb férfi főszereplő
Michael B. Jordan (Bűnösök)
Legjobb rendező
Paul Thomas Anderson (Egyik csata a másik után)
Legjobb film
Egyik csata a másik után (Adam Somner, Sara Murphy és Paul Thomas Anderson, producerek)
Legjobb vágás
Egyik csata a másik után (Andy Jurgensen)
Legjobb operatőri munka
Bűnösök (Autumn Durald Arkapaw)
Legjobb eredeti forgatókönyv
Bűnösök (Ryan Coogler)
Legjobb adaptált forgatókönyv
Egyik csata a másik után (Paul Thomas Anderson)
Legjobb betétdal
Golden (K-pop démonvadászok; Zene és szöveg: EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo és Teddy Park)
Legjobb filmzene
Bűnösök (Ludwig Goransson)
Legjobb hang
F1 (Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo és Juan Peralta)
Legjobb szereposztás
Egyik csata a másik után (Cassandra Kulukundis)
Legjobb smink/maszk
Frankenstein (Mike Hill, Jordan Samuel és Cliona Furey)
Legjobb jelmez
Kate Hawley (Frankenstein)
Legjobb látványtervezés
Frankenstein (Tamara Deverell, Shane Vieau)
Legjobb vizuális effektek
Avatar: Tűz és Hamu (Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon és Daniel Barrett)
Legjobb idegen nyelvű film
Érzelmi érték (Joachim Trier)
Legjobb dokumentumfilm
Mr. Nobody against Putin (David Borenstein, Pavel Talankin, Helle Faber és Alžběta Karásková)
Legjobb animációs film
K-pop Démonvadászok (Maggie Kang, Chris Appelhans és Michelle L.M. Wong)
Legjobb rövid dokumentumfilm
Üres szobák (Joshua Seftel és Conall Jones)
Legjobb animációs rövidfilm
The Girl Who Cried Pearls (Chris Lavis és Maciek Szczerbowski)
Legjobb rövidfilm
The Singer (Sam A. Davis és Jack Piatt)
Two people exchanging saliva (Alexandre Singh és Natalie Musteata)
A 2026-os Oscar-gála sem marad izgalmas és megható pillanatok nélkül. Hiába jelent meg bajusszal Leonardo DiCaprio, a meglepő külső ellenére üres kézzel távozott. A színésznek ez volt a nyolcadik Oscar-jelölése, melyek közül eddig egyet tudott csak díjra váltani – 2016-ban A Visszatérőben nyújtott alakítását jutalmazták Oscar-díjjal. Michael B. Jordannal szemben maradt alul. Sean Penn pedig egy percet sem bajlódott a köszönőbeszédével, nem volt jelen az Oscar-gálán – derül ki a Bors cikkéből. Az Egyik csata a másik után az est abszolút győztese: a 13 jelölésből hatot is díjra váltott: nem csak Sean Penn, de a rendező, Paul Thomas Anderson is szobrot kapott, ráadásul az Egyik csata a másik után kapta a legjobb film díját!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre