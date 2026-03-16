Oscar-díj 2026: Nem hiszed el, ki maradt üres kézzel! – Íme a győztesek

A fél világ Hollywoodra figyelt az éjszaka: megrendezték a 2026-os Oscar-gálát. Mutatjuk, kihez került Oscar-díj 2026-ban! Az Egyesült Államok legrangosabb filmművészeti díjáról a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia dönt.

Oscar-díj 2026: íme a nyertesek névsora

Legjobb női mellékszereplő

Amy Madigan (Fegyverek)

Legjobb férfi mellékszereplő

Sean Penn (Egyik csata a másik után)

Legjobb női főszereplő

Jessie Buckley (Hamnet)

Legjobb férfi főszereplő

Michael B. Jordan (Bűnösök)

Legjobb rendező

Paul Thomas Anderson (Egyik csata a másik után)

Legjobb film

Egyik csata a másik után (Adam Somner, Sara Murphy és Paul Thomas Anderson, producerek)

Legjobb vágás

Egyik csata a másik után (Andy Jurgensen)

Legjobb operatőri munka

Bűnösök (Autumn Durald Arkapaw)

Legjobb eredeti forgatókönyv

Bűnösök (Ryan Coogler)

Legjobb adaptált forgatókönyv

Egyik csata a másik után (Paul Thomas Anderson)

Legjobb betétdal

Golden (K-pop démonvadászok; Zene és szöveg: EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo és Teddy Park)

Legjobb filmzene

Bűnösök (Ludwig Goransson)

Legjobb hang

F1 (Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo és Juan Peralta)

Legjobb szereposztás

Egyik csata a másik után (Cassandra Kulukundis)

Legjobb smink/maszk

Frankenstein (Mike Hill, Jordan Samuel és Cliona Furey)

Legjobb jelmez

Kate Hawley (Frankenstein)

Legjobb látványtervezés

Frankenstein (Tamara Deverell, Shane Vieau)

Legjobb vizuális effektek

Avatar: Tűz és Hamu (Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon és Daniel Barrett)

Legjobb idegen nyelvű film

Érzelmi érték (Joachim Trier)

Legjobb dokumentumfilm

Mr. Nobody against Putin (David Borenstein, Pavel Talankin, Helle Faber és Alžběta Karásková)

Legjobb animációs film

K-pop Démonvadászok (Maggie Kang, Chris Appelhans és Michelle L.M. Wong)

Legjobb rövid dokumentumfilm

Üres szobák (Joshua Seftel és Conall Jones)

Legjobb animációs rövidfilm

The Girl Who Cried Pearls (Chris Lavis és Maciek Szczerbowski)

Legjobb rövidfilm

The Singer (Sam A. Davis és Jack Piatt)

Two people exchanging saliva (Alexandre Singh és Natalie Musteata)