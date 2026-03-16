Oscar-díj 2026: Nem hiszed el, ki maradt üres kézzel! – Íme a győztesek

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.16. 06:06
Módosítva: 2026.03.16. 06:34
A fél világ Hollywoodra figyelt az éjszaka: megrendezték a 2026-os Oscar-gálát. Mutatjuk, kihez került Oscar-díj 2026-ban! Az Egyesült Államok legrangosabb filmművészeti díjáról a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia dönt.

Oscar-díj 2026: elképesztő meglepetések a gálán
Oscar-díj 2026: elképesztő meglepetések a gálán (Fotó: Michael Buckner / Getty Images)

Oscar-díj 2026: íme a nyertesek névsora 

Legjobb női mellékszereplő 

Amy Madigan (Fegyverek

Legjobb férfi mellékszereplő 

Sean Penn (Egyik csata a másik után

Legjobb női főszereplő 

Jessie Buckley (Hamnet

Legjobb férfi főszereplő 

Michael B. Jordan (Bűnösök

Legjobb rendező 

Paul Thomas Anderson (Egyik csata a másik után

Legjobb film 

Egyik csata a másik után (Adam Somner, Sara Murphy és Paul Thomas Anderson, producerek) 

Legjobb vágás 

Egyik csata a másik után (Andy Jurgensen) 

Legjobb operatőri munka 

Bűnösök (Autumn Durald Arkapaw) 

Legjobb eredeti forgatókönyv 

Bűnösök (Ryan Coogler

Legjobb adaptált forgatókönyv 

Egyik csata a másik után (Paul Thomas Anderson

Legjobb betétdal 

Golden (K-pop démonvadászok; Zene és szöveg: EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo és Teddy Park) 

Legjobb filmzene 

Bűnösök (Ludwig Goransson) 

Legjobb hang 

F1 (Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo és Juan Peralta) 

Legjobb szereposztás 

Egyik csata a másik után (Cassandra Kulukundis) 

Legjobb smink/maszk 

Frankenstein (Mike Hill, Jordan Samuel és Cliona Furey) 

Legjobb jelmez 

Kate Hawley (Frankenstein

Legjobb látványtervezés 

Frankenstein (Tamara Deverell, Shane Vieau) 

Legjobb vizuális effektek 

Avatar: Tűz és Hamu (Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon és Daniel Barrett) 

Legjobb idegen nyelvű film 

Érzelmi érték (Joachim Trier

Legjobb dokumentumfilm 

Mr. Nobody against Putin (David Borenstein, Pavel Talankin, Helle Faber és Alžběta Karásková) 

Legjobb animációs film 

K-pop Démonvadászok (Maggie Kang, Chris Appelhans és Michelle L.M. Wong) 

Legjobb rövid dokumentumfilm 

Üres szobák (Joshua Seftel és Conall Jones) 

Legjobb animációs rövidfilm 

The Girl Who Cried Pearls (Chris Lavis és Maciek Szczerbowski) 

Legjobb rövidfilm  

The Singer (Sam A. Davis és Jack Piatt) 

Two people exchanging saliva (Alexandre Singh és Natalie Musteata) 

A 2026-os Oscar-gála sem marad izgalmas és megható pillanatok nélkül. Hiába jelent meg bajusszal Leonardo DiCaprio, a meglepő külső ellenére üres kézzel távozott. A színésznek ez volt a nyolcadik Oscar-jelölése, melyek közül eddig egyet tudott csak díjra váltani – 2016-ban A Visszatérőben nyújtott alakítását jutalmazták Oscar-díjjal. Michael B. Jordannal szemben maradt alul. Sean Penn pedig egy percet sem bajlódott a köszönőbeszédével, nem volt jelen az Oscar-gálán  – derül ki a Bors cikkéből. Az Egyik csata a másik után az est abszolút győztese: a 13 jelölésből hatot is díjra váltott: nem csak Sean Penn, de a rendező, Paul Thomas Anderson is szobrot kapott, ráadásul az Egyik csata a másik után kapta a legjobb film díját!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
