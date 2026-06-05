Autójában vadkempingezik, 55 ezer kilométeres világrekord-kísérletre indult a magyar villanyautós
Két kontinens, 41 ország és 55 ezer kilométer. Mindezt egy közel tízéves elektromos autóval. Rizmajer László május 31-én indult el Budapestről, hogy bebizonyítsa: a villanyautózás jóval többről szól, mint városi ingázásról. A magyar világjáró négy hónap alatt szeretné bejárni Európa és Ázsia legkülönlegesebb vidékeit, egészen a Jeges-tenger partjától a távoli Magadanig.
Sokan még ma is úgy gondolják, hogy az elektromos autók legfeljebb városi közlekedésre vagy rövid távra alkalmasak. Rizmajer László azonban éppen ennek az ellenkezőjét szeretné bebizonyítani. A tapasztalt kalandor és villanyautó-rajongó múlt szombaton indult el élete eddigi legnagyobb kalandjára: egy Tesla Model S85 volánja mögött egyedül vág neki egy 55 ezer kilométeres eurázsiai körútnak.
Egy régi álom nőtte ki magát
László eredetileg egy jóval szerényebb tervvel állt elő. Első elképzelése szerint „csak” Európa szélső pontjait szerette volna felkeresni. A tervezés során azonban rájött, hogy a kontinens legkeletibb pontja Oroszországban található, ráadásul autóval sem valami könnyen megközelíthető. Ekkor született meg a gondolat: ha már úgyis át kell szelnie Oroszországot, miért ne menne tovább, egészen az ország legismertebb keleti városaiig, Vlagyivosztokig és Magadanig?
A döntés mögött személyes kötődés is áll. László ugyanis korábban hosszú éveken át motoros kalandtúrákon vett részt, és már 2012-ben eljutott Mongóliába, majd 2014-ben és 2016-ban Magadanba is. Akkor fogadta meg, hogy egyszer még visszatér oda.
Az első túrán még egy 140 kilós motorral mentem, a másodikon pedig már egy közel 260 kilós géppel, s láttam, hogy számomra ebben már nincs akkora kihívás. Mindenképpen szerettem volna valami olyan megoldást találni, ami új feladat elé állít
– mondta. Később egy túrája során bekövetkezett gerincproblémája és motorjának a műszaki hibája miatt inkább úgy döntött, hogy kipróbálja a villanyautózást. Azóta közel tíz év telt el.
Amikor elkezdtem elektromos autóval járni, még nagyon kevés információ volt elérhető. Nem igazán lehetett tudni, hogyan kell tölteni, milyen nehézségekre kell felkészülni. Ezért döntöttem úgy, hogy minden utamat és tapasztalatomat megosztom másokkal a közösségi médiában
– mesélte László.
Az úticél: a Jeges-tengertől a Pamír-fennsíkig
Az útvonala rendkívül változatos lesz.
Lapunknak elmondta, hogy Budapestről indulva először Európa három kontinentális szélső pontját keresi fel: a déli Punta de Tarifát, a nyugati Cabo da Rocát és az északi Nordkappot.
Ezt követően Murmanszknál lép majd be Oroszországba, majd keresztülhalad az ország teljes területén. Az útja során érinti Kazahsztánt, Üzbegisztánt, Kirgizisztánt és Tádzsikisztánt is, ahol a legendás Pamír Highway magashegyi útvonalán, 4655 méteres magasságban is autózik majd.
A több hónapos út alatt sokszor vadkempingezik majd, és gyakran a Tesla utasterében tölti az éjszakát.
A Tesla az egyik legalkalmasabb autó erre. Van saját camping módja, amely képes hűteni vagy fűteni az utasteret. Úgy tudom berendezni, hogy ugyanolyan kényelmesen tudjak benne aludni, mint egy matracon vagy sátorban, sőt szerintem még kényelmesebben is
– mondta. A megfelelő táborhely kiválasztására külön figyelmet fordít. Elmondása szerint fontos számára, hogy a vadkemping ne legyen túl közel lakott területhez, ugyanakkor lehetőleg víz közelében helyezkedjen el.
Később visszatér még Magyarországra is
A visszaútja során a Fekete-tenger keleti partvidékén, Törökországon keresztül vezet majd vissza Európába, és a balkáni országokon át érkezik meg ismét Budapestre, hogy felkészítse járgányát a folytatásra.
Napelemekkel tölti az elektromos autóját a pusztában
A túra második szakaszának egyik legizgalmasabb része kétségkívül az autó energiaellátásának biztosítása lesz, hiszen László Mongóliában, Kazahsztán távoli vidékein vagy éppen Szibéria egyes szakaszain nem nagyon számíthat sűrű töltőhálózatra.
Erre pedig különleges megoldással készül. A Tesla tetejére napelemeket szerel, amelyek egy hibrid inverter segítségével külső akkumulátorokat töltenek, és amelyekből később az autó is energiát kaphat. Tervei szerint, ha teljesen töltőmentes területre érkezik, akkor öt darab összecsukható, nagy teljesítményű napelemmel egészíti ki ezt a rendszert.
Így számításai szerint ideális körülmények között akár napi 20-30 kilowattóra (kWh) energiát is elő tud állítani, ami elegendő lehet 150-200 kilométer megtételéhez. Ez különösen fontos lesz majd a mongol és a szibériai szakaszokon, ahol sok helyen földutakon, alacsony sebességgel haladhat majd.
Elmondása szerint a legnehezebb szakaszokon sem a minél nagyobb napi táv megtétele lesz a cél.
Amikor 2012-ben Mongóliában motoroztam, napi 200-240 kilométert haladtunk. Az utak állapota nem is nagyon tett lehetővé többet, ráadásul annyi látnivaló volt, hogy nem akartuk kihagyni. Most is valami hasonló a terv: haladni, de közben megélni az utazást
– fogalmazott.
Több mint utazás, igazi kalandtúra
László igazi célja, hogy a négyhónaposra tervezett expedícióval bemutassa, milyen lehetőségeket és nehézségeket rejt az elektromos autózás a világ különböző pontjain.
A túra során a Facebook-oldalán rendszeresen jelentkezik beszámolókkal, amelyekben nemcsak az éppen bejárt látványosságokat mutatja be, hanem azt is, milyen akadályokkal kell megküzdenie egy villanyautós utazónak a világ legeldugottabb vidékein.
Hogy végül sikerül-e teljesítenie az eredetileg kitűzött 55 ezer kilométert, azt egyelőre ő maga sem tudja. Az útvonalat ugyanis számos tényező befolyásolhatja. Egy valami azonban biztos:
Rizmájer László egy olyan kalandba kezdett, amelyre korábban talán még senki sem vállalkozott elektromos autóval.
És ha célba ér, aligha mondhatja majd bárki, hogy a villanyautó csak a városba való.
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