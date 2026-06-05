Autójában vadkempingezik, 55 ezer kilométeres világrekord-kísérletre indult a magyar villanyautós

Sokan még ma is úgy gondolják, hogy az elektromos autók legfeljebb városi közlekedésre vagy rövid távra alkalmasak. Rizmajer László azonban éppen ennek az ellenkezőjét szeretné bebizonyítani. A tapasztalt kalandor és villanyautó-rajongó múlt szombaton indult el élete eddigi legnagyobb kalandjára: egy Tesla Model S85 volánja mögött egyedül vág neki egy 55 ezer kilométeres eurázsiai körútnak.

Az út során összesen 41 országot érint majd elektromos autójával, miközben két kontinens legkülönbözőbb tájain halad keresztül. Fotó: Rizmajer László / Facebook

Egy régi álom nőtte ki magát

László eredetileg egy jóval szerényebb tervvel állt elő. Első elképzelése szerint „csak” Európa szélső pontjait szerette volna felkeresni. A tervezés során azonban rájött, hogy a kontinens legkeletibb pontja Oroszországban található, ráadásul autóval sem valami könnyen megközelíthető. Ekkor született meg a gondolat: ha már úgyis át kell szelnie Oroszországot, miért ne menne tovább, egészen az ország legismertebb keleti városaiig, Vlagyivosztokig és Magadanig?

A döntés mögött személyes kötődés is áll. László ugyanis korábban hosszú éveken át motoros kalandtúrákon vett részt, és már 2012-ben eljutott Mongóliába, majd 2014-ben és 2016-ban Magadanba is. Akkor fogadta meg, hogy egyszer még visszatér oda.

Az első túrán még egy 140 kilós motorral mentem, a másodikon pedig már egy közel 260 kilós géppel, s láttam, hogy számomra ebben már nincs akkora kihívás. Mindenképpen szerettem volna valami olyan megoldást találni, ami új feladat elé állít

– mondta. Később egy túrája során bekövetkezett gerincproblémája és motorjának a műszaki hibája miatt inkább úgy döntött, hogy kipróbálja a villanyautózást. Azóta közel tíz év telt el.

Amikor elkezdtem elektromos autóval járni, még nagyon kevés információ volt elérhető. Nem igazán lehetett tudni, hogyan kell tölteni, milyen nehézségekre kell felkészülni. Ezért döntöttem úgy, hogy minden utamat és tapasztalatomat megosztom másokkal a közösségi médiában

– mesélte László.

Rizmájer László izgatottan vágott neki az útnak, amely elmondása szerint az élete leghosszabb kalandtúrája. Fotó: Facebook - Trans-Eurasian EV Adventure 2026

Az úticél: a Jeges-tengertől a Pamír-fennsíkig

Az útvonala rendkívül változatos lesz.

Lapunknak elmondta, hogy Budapestről indulva először Európa három kontinentális szélső pontját keresi fel: a déli Punta de Tarifát, a nyugati Cabo da Rocát és az északi Nordkappot.