Ilyen nincs, egy szegedi autós "forradalmasította" az elektromos autózást

Hihetetlen fotó látott napvilágot, mely a szegedi dóm közelében készült május 27-én. A képen a jelenkor legnépszerűbb elektromos luxusautója, ami egy benzines, vagy gázolajos aggregátort(áramfejlesztőt) vontat, ami a járműnek biztosít energiát a haladáshoz.

Hihetetlen látványban volt részük a szegedieknek. Fotó: Magyar Kerékpárosklub Szegedi Területi Szervezete

Sokan valószínűleg úgy vannak vele, hogy rengeteg előnye van az elektromos autóknak, melyek közül több vitathatatlan. Ott van ugyanakkor a lemerülés állandó problémája, melyet egy Szeged felé járó autós meglehetősen szokatlan módon oldott meg.

A képen látható elektromos Tesla tulajdonosa úgy gondolta, hogy egy dízel aggregátorra köti autóját, hogy annak segítségével, finoman szólva nem környezetbarát módon töltse azt fel. A Magyar Kerékpárosklub Szegedi Területi Szervezete által készített fotó alá rögtön jöttek a vicces hozzászólások is.

Legalább lehet tudni, miért tesznek a Teslára vontatóhorgot.

- írta egyikük. Egy másik úgy fogalmazott: „Legalább menet közben is lehet tölteni!”

Volt, aki röviden, tömören nyilatkozott:

Villanyautó = fából vaskarika. Ez kész röhej.

A belvárosban pöfögő dízel aggregátor kapcsán a szegedi kirendeltség hozzátette: „Az elektromos autók körül elég sok a kérdés továbbra is. Az akkumulátorok gyártása, és hulladékként kezelése környezeti problémákat vet föl, csakúgy, mint az áram megtermelése. (ld. fosszilis energiahordozók elégetése a légkörbe) Az akkumulátorok élettartama rövidebb, mint az autóké, a csere pedig eléggé drága, pedig önmagában egy elektromos autó sem olcsó. Ami viszont ennél is lényegesebb, az elektromos autókkal ugyanúgy állunk a dugóban, föltartjuk a tram-traint, buszt, trolit, és ugyanolyan nehéz velük parkolót találni, és valahogy a közterületi töltésüket is meg kell oldani, ráadásul a töltés jóval tovább tart, mint egy tankolás. Minden jel arra utal, hogy az elektromos autókkal valójában nem a világot akarják megmenteni, hanem az autóipart. A városi közlekedési valódi, fenntartható alternatívája, a kerékpár viszont mostmár a Dóm tér mindkét oldaláról ki van tiltva, épül a nézőtér.”

A Szegedi Szabadtéri Játékok épülő helyszíne mellett bizonyára nem kis feltűnést keltett a jelenség, melyhez hasonló az utóbbi időben az ország több pontján is megesett.

Lovaskocsi mosás Salgótarjánban

Március 30-án az egyik salgótarjáni benzinkútnál kapták lencsevégre, amint valaki beállt oda egy lovasszekérrel, majd lecsutakolta azt.

A paci kifejezetten élvezte a csutakolást.

- mondta lapunknak akkor egy szemtanú.

A salgótarjáni autómosóban nemcsak autót lehet mosni. Fotó: Olvasói fotó

Szokatlan fogathajtás Kecskeméten

A sufnitunning egy egészen új szintjéről számolt be a Bors. Szegeden azt örökítették meg, amikor egy ló annak rendje és módja szerint egy lovaskocsit húzott, ám a lovaskocsihoz még egy sárga Suzuki volt kötve. A kecskeméti Izsáki út forgalma akkor egy időre módosult, arról nem is beszélve, hogy az autót hátulról egy ideig toló sofőrnek be kellett pattannia, nehogy ott maradjon.