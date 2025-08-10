RETRO RÁDIÓ

Tűzoltók, mentők a helyszínen: tömegkarambol történt az M3-ason

Aki csak teheti, kerülje el ezt a szakaszt.

Rohantak a tűzoltók, miután összeütközött három személygépkocsi az M3-as autópálya 54-es kilométerénél, a Miskolc felé vezető oldalon, Hatvannál.

A gyöngyösi hivatásos tűzoltók érkeztek ki az esethez. Az egység áramtalanította az egyik járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek - írja a katasztrófavédelem.

 

