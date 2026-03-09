Sorsfordulatokat hoz magával a Skorpió Hold

2027. március 9-én a skorpió hold sorsfordulatokat és változásokat hoz a csillagjegyek számára.

Skorpió hold kelt fel / Fotó: Freepik - illusztráció

Skorpió hold kelt fel

Kos

Hétfőn találkozhat valakivel, aki hatással lehet az életére, ami a hosszú távú terveiben jelentkezhet. Talán a támogatását vagy tanácsát kapja meg az illetőtől, de az is lehet, hogy ötletet, inspirációt kap tőle úgy, hogy közben annak erről tudomása sem lesz.

Bika

Ma találkozhat egy kihívással, amelyből extrán profitálhat, kiderülhet ugyanis, hogy birtokában van egy rejtett tehetségnek, és nem szabad mindezt kihasználatlanul hagynia. Ha kell, képezze tovább magát ezen a területen, vagy gyakorlással fejlessze a képességeit.

Ikrek

Ez egy igazán kedvező hét igazán szerencsés kezdete! Ma nagyon jó energiák hatnak önre, és minden simán megy. A Hold délután már átlép a Nyilasba, ami nagyon feltüzeli és extrán hatékonnyá teszi.

Rák

Sok erős és termékeny szellemi energia éri, és egész nap szívesen osztja meg a gondolatait másokkal. Ha valami eszébe jut, alig várja, hogy megvitassa a többiekkel. Készüljön fel azonban arra, hogy a környezetében nem mindenkinek így telik a napja...

Oroszlán

Hétfőn egy új ötlet pattanhat ki a fejéből, szinte a semmiből. Ez nagyon is intuitív meglátás lehet, semmiképp se vesse el, inkább azon gondolkodjon, hogy a váratlan akadályok ellenére hogyan lehet megvalósítani.

Szűz

Az élet bizony csupa meglepetés, és ezek közül ma egy gondoskodni fog arról, hogy ne legyen unalmas a napja. Legyen tehát akármilyen sűrű is a programja, hagyjon benne tágabb mozgásteret és egy kis plusz időt, mert valószínűleg szüksége is lesz rá!

Mérleg

Hétfőn egy kissé zavaró lehet, hogy valakinek, akivel pedig általában egy véleményen vannak, most az önével teljesen eltérő álláspontja lesz egy fontos kérdésben, de nem szabad, hogy ez megzavarja. Most hallgasson magára!

Skorpió

Ma a Skorpió Holdnál az intuíciója még jobban felerősödik, és alkalmas lesz arra, hogy még a finom részleteket is észrevegye maga körül. Különösen igaz lesz ez, amikor egy önhöz közelállóval beszélget.