Sorsfordulatokat hoz magával a Skorpió Hold
Új időszámítás. Ez hozza el az új héttel a skorpió hold a csillagjegyek számára.
2027. március 9-én a skorpió hold sorsfordulatokat és változásokat hoz a csillagjegyek számára.
Skorpió hold kelt fel
Kos
Hétfőn találkozhat valakivel, aki hatással lehet az életére, ami a hosszú távú terveiben jelentkezhet. Talán a támogatását vagy tanácsát kapja meg az illetőtől, de az is lehet, hogy ötletet, inspirációt kap tőle úgy, hogy közben annak erről tudomása sem lesz.
Bika
Ma találkozhat egy kihívással, amelyből extrán profitálhat, kiderülhet ugyanis, hogy birtokában van egy rejtett tehetségnek, és nem szabad mindezt kihasználatlanul hagynia. Ha kell, képezze tovább magát ezen a területen, vagy gyakorlással fejlessze a képességeit.
Ikrek
Ez egy igazán kedvező hét igazán szerencsés kezdete! Ma nagyon jó energiák hatnak önre, és minden simán megy. A Hold délután már átlép a Nyilasba, ami nagyon feltüzeli és extrán hatékonnyá teszi.
Rák
Sok erős és termékeny szellemi energia éri, és egész nap szívesen osztja meg a gondolatait másokkal. Ha valami eszébe jut, alig várja, hogy megvitassa a többiekkel. Készüljön fel azonban arra, hogy a környezetében nem mindenkinek így telik a napja...
Oroszlán
Hétfőn egy új ötlet pattanhat ki a fejéből, szinte a semmiből. Ez nagyon is intuitív meglátás lehet, semmiképp se vesse el, inkább azon gondolkodjon, hogy a váratlan akadályok ellenére hogyan lehet megvalósítani.
Szűz
Az élet bizony csupa meglepetés, és ezek közül ma egy gondoskodni fog arról, hogy ne legyen unalmas a napja. Legyen tehát akármilyen sűrű is a programja, hagyjon benne tágabb mozgásteret és egy kis plusz időt, mert valószínűleg szüksége is lesz rá!
Mérleg
Hétfőn egy kissé zavaró lehet, hogy valakinek, akivel pedig általában egy véleményen vannak, most az önével teljesen eltérő álláspontja lesz egy fontos kérdésben, de nem szabad, hogy ez megzavarja. Most hallgasson magára!
Skorpió
Ma a Skorpió Holdnál az intuíciója még jobban felerősödik, és alkalmas lesz arra, hogy még a finom részleteket is észrevegye maga körül. Különösen igaz lesz ez, amikor egy önhöz közelállóval beszélget.
Nyilas
Hétfőn új információval jelentkezik egy közeli ismerőse, aminek hatására valószínűleg alaposan felpörögnek majd a gondolatai. Ha pedig valami ennyire hatással van önre, amellett nem is érdemes elmennie.
Bak
Nagyon szép napja lesz, annak ellenére is, hogy a hétfő általában nehézkesen indul. Most ugyanis váratlan szerencséje lehet egy ügyben, amellyel kapcsolatban eddig bizonytalan volt.
Vízöntő
Ma lehet, hogy mindent alá kell rendelnie egy munkának, és emiatt akár le kell mondania valamilyen előre eltervezett programot, de most nagy előrehaladást érhet el. Addig üsse a vasat, amíg forró!
Halak
Valaki furcsa vagy érdekes hírrel, ajánlattal keresheti meg, de mindenképp járjon utána, igaz-e az egész, vagy csupán néhány részlet. A Merkúr még hátrál, és hozhat téves információkat.
