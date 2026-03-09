RETRO RÁDIÓ

Kígyóbőrbe bújt Palvin Barbi: „Az édenkertben”

Megvillantotta angyali szépségét Palvin Barbi. Íme a kígyóbőrbe bújt Palvin Barbi.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.03.09. 09:30
modell palvin barbi kígyó

A napokban számos híresség látogatott el a párizsi Louvre Múzeumba, hogy részt vegyenek a Grand Diner du Louvre rendezvényén, köztük a gyönyörű Palvin Barbi is. A szupermodell férjével, Dylan Sprouse-zal érkezett, a rajongóknak pedig feltűnt, ahogy a modell feltűnően takargatja pocakját és igyekszik kibújni a reflektorfényből. Szinte azonnal be is indultak a találgatások, hogy a gyönyörű Palvin Barbi babát várhat. 

Palvin Barbi
Palvin Barbi / Fotó: AFP

Barbi saját elmondása szerint boldogan válna anyává, de hogy az mikor fog bekövetkezni, az még egyelőre rejtély. Viszont addig is gyönyörködhetünk a kifuton és azon túl Barbara szépségébe. Nemrég egy kígyóbőr mintás ballonkabátba vonult. A sokat takaró ruhadarab is eszméletlenül jól állt a Victoria Secret modellnek. 

Az édenkertben

- írta varázslatos fotóihoz Palvin Barbi. 

Íme a kígyóbőrbe bújt Palvin Barbi


 

 

