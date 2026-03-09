Kígyóbőrbe bújt Palvin Barbi: „Az édenkertben”

A napokban számos híresség látogatott el a párizsi Louvre Múzeumba, hogy részt vegyenek a Grand Diner du Louvre rendezvényén, köztük a gyönyörű Palvin Barbi is. A szupermodell férjével, Dylan Sprouse-zal érkezett, a rajongóknak pedig feltűnt, ahogy a modell feltűnően takargatja pocakját és igyekszik kibújni a reflektorfényből. Szinte azonnal be is indultak a találgatások, hogy a gyönyörű Palvin Barbi babát várhat.

Palvin Barbi / Fotó: AFP

Barbi saját elmondása szerint boldogan válna anyává, de hogy az mikor fog bekövetkezni, az még egyelőre rejtély. Viszont addig is gyönyörködhetünk a kifuton és azon túl Barbara szépségébe. Nemrég egy kígyóbőr mintás ballonkabátba vonult. A sokat takaró ruhadarab is eszméletlenül jól állt a Victoria Secret modellnek.

Az édenkertben

- írta varázslatos fotóihoz Palvin Barbi.

Íme a kígyóbőrbe bújt Palvin Barbi



