„Most egy kicsit újra gyerekek lehetünk” – interjút adott a V-Tech

Az 1990-es évek egyik legnépszerűbb fiúbandája, a V-Tech több mint húsz év után tér vissza a színpadra, nem is akármelyikre: az MVM Dome-ban lesz április 4-én egy szupershow. A Bors ott lehetett az egyik próbán, itt csíptük el egy közös interjúra Kecskés Tibort és Bukovszky Józsefet, azaz Kefírt és Szamócát!

V-Tech koncert: Bukovszky József és Kecskés Tibor már nagyon várja az MVM Dome-os fellépést

Fotó: Bors/Markovics Gábor

V-Tech: „Most egy kicsit újra gyerekek lehetünk”

„Úgy kezdtük, hogy előbb összecsiszolódtunk, és utána kitaláltuk, hogy kezdjünk el újra együtt zenélni és legyen egy nagy visszatérő közös koncert” – nevetett Kefír.

Ezen a ponton Szamóca vette át a szót:

„Annak idején, a kezdetekkor is így volt, hogy nagyon sokat gyakoroltunk: valakinek a garázsában, vagy egy pincében… Csak ezután lett lemezünk, szintetizátorunk, minden, ami ahhoz kell, hogy megismerjen minket a közönség” – mosolyodott el.

Elképesztően sokat röhögünk, tényleg élvezzük a közös munkát. Most egy kicsit újra gyerekek lehetünk

– nyugtázta.

Zajlanak a próbák: az ikonikus V-Tech-dalok is felcsendülnek Fotó: Bors/Markovics Gábor

„Úgy tűnik, megérte kivárni”

Korábban már elmondták, hogy a „szakítás” oka nem egy összeveszés volt, és az elmúlt két évtizedben is tartották a kapcsolatot, tavaly pedig új dalt is bemutattak. És kinek jutott eszébe, hogy újra összeálljanak?

„Mikor mi szétváltunk 2004-ben, utána, ha nem is az első, de a második évben már szóba került, hogy újra együtt kellene zenélnünk. De aztán valahogy, valamiért sosem sikerült…”

„De úgy tűnik, megérte kivárni, most jött el a megfelelő pillanat” – tette hozzá Szamóca. „Ugyanis nem számítottunk ekkora érdeklődésre. Nekünk az volt az álmunk annak idején, egy pingpongasztal szélén ülve, hogy de jó lenne olyan dalokat írni, amelyeket a fővárosban tömegek előtt elénekelhetünk. Ez akkor valóra is vált. Huszonéve is voltak nagy koncertjeink, például Aréna, de azt, hogy hosszú évek elteltével is ekkora érdeklődés lesz irántunk, azt álmunkban sem gondoltuk volna” – mondta Szamóca, Kefír pedig még hozzátette:

„A szívünket-lelkünket szeretnék odaadni a színpadon az MVM Dome-ban, ahol meglepetésvendégek is velünk tartanak, élükön Nyári Károllyal! De a nővérem is színpadon lesz, akivel az Éjfél után című dalban duetteztem. És persze Baby Gabi sem maradhat ki…”