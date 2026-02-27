Kefír Thaiföldön ragadt: Veszélybe került a koncertjük?

A rajongók már hónapok óta izgatottan várják, hogy újra színpadra lépjen együtt a 22 éve meghatározó V-Tech zenekar. Az MVM DOME-os gigantikus show, amely régi és új dalokat egyaránt felvonultat, nem csupán nosztalgiáról szól, hanem arról is, hogy a formáció ismét bizonyítsa: a zenéjük időtálló, és a közönséggel kialakított kapcsolat nem halványul el az évek során. A felkészülés azonban váratlan akadályba ütközött, amelyről Kefír, azaz Kecskés Tibor számolt be.

A V-Tech énekese Kefír időközben Thaiföldön ragadt (Fotó: Bors)

A felkészülés váratlan akadályba ütközött, amelyről maga a frontember számolt be:

Szeretném veletek megosztani: az év elejét általában Thaiföldön töltöm, de most a hóvihar miatt nem tudtam időben hazautazni. Bécsben lezárták a repülőteret, így maradnom kell még pár napot. Időben visszaérek, és el tudjuk kezdeni a próbákat

– fogalmazott higgadtan Kefír. A helyzet ugyan kellemetlen, de nem végleges: a szervezők szerint a koncerttervek nem változnak, csupán a felkészülés indul kicsit később.

38 nap múlva jön a koncert

A történet jól mutatja, milyen kiszámíthatatlan olykor a zenészlét. A világ egyik felén napfény és nyugalom, a másikon hóvihar és lezárt határok szabhatnak gátat az utazásnak. A rajongók ugyanakkor megértően fogadták a hírt, és sokan üzentek támogatást a zenésznek. A közösségi médiában közzétett bejegyzésben hangsúlyozta, hogy időben visszaér, és a munkát el tudják kezdeni – így a 38 nap múlva esedékes koncert továbbra is tartható.

Óriási az érdeklődés

A zenekar pályája mindig is a kitartásról szólt. Az elmúlt két évtizedben számos hullámvölgy és változás kísérte őket, mégis megmaradtak a hazai popzenei élet fontos szereplőinek. Kefír és Szamóca kibékülése ezért is különleges pillanat: nemcsak a múlt felidézéséről, hanem a jövő építéséről is szól. A rajongók várakozása érthető, hiszen a dalok és a közös élmények olyan köteléket jelentenek, amely túlmutat az időn.

Bár a thaiföldi kényszerpihenő kisebb csúszást okozott, a szervezők optimisták. A próbák hamarosan elkezdődnek, és a cél változatlan: egy olyan koncert, amely egyszerre idézi meg a régi időket és mutat új irányt. A közönség pedig ismét együtt énekelhet a zenekarral, bizonyítva, hogy a zene és a közösség ereje minden akadályt képes legyőzni – legyen szó 22 év távolságról vagy egy váratlan hóviharról.