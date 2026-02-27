RETRO RÁDIÓ

Tiv Tivy Egyiptomból üzent Magyar Péternek: „Ajjaj, gyerekek, valaki nagyon szorult helyzetben van!”

Tiv Tivy is megszólalt Magyar Péter drogos bulijáról.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.27.
Tiv Tivy Magyar Péter Tisza Párt drog

Magyar Péter korábban saját maga vallotta be, hogy részt vett egy olyan bulin, ahol a kábítószerek is előkerültek. A rendőrség már vizsgálja is ezt a bizonyos drogos partit kábítószer-birtoklás gyanúja miatt. Tiv Tivy Egyiptomból üzent Magyar Péternek, akinek jobb lenne ezekre jobban odafigyelnie - írja a Bors.

Tiv Tivy is felszólalt Magyar Péter drogos bulija kapcsán
Tiv Tivy is kifejtette a véleményét Magyar Péter drogos bulija kapcsán (Fotó: Kovács  Dávid)

Tiv Tivy nem hagyta szó nélkül Magyar Péter drogos buliját

Ajjaj, gyerekek, valaki nagyon szorult helyzetben van! Azért az kemény, hogy a rendőrség kábítószer-birtoklás gyanúja miatt vizsgálja Magyar Péter buliját. Nagyon rafinált dolgok ezek a porocskák. Sokszor kiderül az is, hogy nem csak liszt volt

– kezdte közösségi oldalán a korábbi valóságshow-szereplő.

Tivy bár elmondta korábban, hogy kiszáll a magyar közéletből, de most mégis telefont ragadott. Kemény kijelentéssel szembesítette az ellenzéki botrányhős politikust. Odafigyelj magadra, poros Peti. A lisztet csak sütésre használjuk, fehér porokat nem használunk másra!” - szúrt oda Tiv Tivy.

"Azért az kemény, hogy a rendőrség kábítószer birtoklás gyanúja miatt vizsgálja Magyar Péter buliját" - Tiv Tivy  (Fotó: Facebook)

Több sztár is felszólalt már Magyar Péter ellen

Tiv Tivy mellett Aurelio és Kucsera Gábor is kiállt a kábítószerek-használata ellen. Az olimpikon kajakos egyenesen kijelentette, hogy zéró toleranciát kellene bevezetni a közszereplőkkel szemben. Elmondása szerint mindenki hibázhat, de a politikusoknak jobban kellene figyelniük az ilyen esetekre.

 

