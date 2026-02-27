Jim Carrey megmutatta szerelmét a 2026-os César-díjátadón
A filmsztár most nyilvánosságra hozta kapcsolatát Minzivel, akivel több éve együtt jár. Jim Carrey a Caser díjátadón megköszönte Minzinek a díjat és kiváló társnak nevezte.
A 64 éves színész Jim Carrey köszönetet mondott szerelmének is a 2026-os Cesar-díjátadó tiszteletbeli díjának átvételekor csütörtökön a párizsi L'Olympia arénában. Jimet a rendezvényen lánya Jane, unokája Jackson és Minzi támogatta.
Jim Carrey az ünnepségen bemutatta barátnőjét
Jim Carrey így sosem mutatkozott a nyilvánosság előtt szerelmével, Minzivel. Az tudva levő volt, hogy van valakije, mivel 2022 februárjában egyszer együtt látták őket Los Angelesben. A színész azonban nagyon diszkrét volt a magánéletével kapcsolatban – egészen mostanáig. Február 26-án került megrendezésre az idei Cesar Awards díjátadó a párizsi L’Olympiában, ahol Jim is tiszteletét tette. Az eseményre a barátnője is elkísérte a filmsztárt- írja a Just Jared.
Köszönöm csodálatos családomnak, Jane lányomnak és Jackson unokámnak. Szeretlek most és mindörökké. Köszönöm nagyszerű társamnak, Minának. Szeretlek, Mina. És végül köszönöm a legviccesebb embernek, akit valaha ismertem: az apámnak. Percy Joseph Carrey-nek, aki megtanította nekem a szeretet, a nagylelkűség és a nevetés értékét
– mondta Jim a beszédében, amit a youtube-on itt megtekinthet.
