Jim Carrey megmutatta szerelmét a 2026-os César-díjátadón

A filmsztár most nyilvánosságra hozta kapcsolatát Minzivel, akivel több éve együtt jár. Jim Carrey a Caser díjátadón megköszönte Minzinek a díjat és kiváló társnak nevezte.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.27.
jim carrey minzi César-díj

A 64 éves színész Jim Carrey köszönetet mondott szerelmének is a 2026-os Cesar-díjátadó tiszteletbeli díjának átvételekor csütörtökön a párizsi L'Olympia arénában. Jimet a rendezvényen lánya Jane, unokája Jackson és Minzi támogatta. 

Jim Carrey megerősítette kapcsolatát barátnőjével, Minzivel
Jim Carrey megerősítette kapcsolatát barátnőjével, Minzivel Fotó: AFP

Jim Carrey az ünnepségen bemutatta barátnőjét

Jim Carrey így sosem mutatkozott a nyilvánosság előtt szerelmével, Minzivel. Az tudva levő volt, hogy van valakije, mivel 2022 februárjában egyszer együtt látták őket Los Angelesben. A színész azonban nagyon diszkrét volt a magánéletével kapcsolatban – egészen mostanáig. Február 26-án került megrendezésre az idei Cesar Awards díjátadó a párizsi L’Olympiában, ahol Jim is tiszteletét tette. Az eseményre a barátnője is elkísérte a filmsztárt- írja a Just Jared

Köszönöm csodálatos családomnak, Jane lányomnak és Jackson unokámnak. Szeretlek most és mindörökké. Köszönöm nagyszerű társamnak, Minának. Szeretlek, Mina. És végül köszönöm a legviccesebb embernek, akit valaha ismertem: az apámnak. Percy Joseph Carrey-nek, aki megtanította nekem a szeretet, a nagylelkűség és a nevetés értékét

– mondta Jim a beszédében, amit a youtube-on itt megtekinthet.

 

