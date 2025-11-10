RETRO RÁDIÓ

A Grincs ikonikus gyerekszereplője 25 év után ismét Jim Carrey oldalán

A színésznő és Jim Carrey szombaton (november 8-án) újra találkoztak a Rock & Roll Hall of Fame beiktatási ceremóniáján, 25 év után először.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.10. 19:00
Jim Carrey Taylor Momsen Grincs színésznő

A 63 éves Jim Carrey természetesen a Grincs címszereplőjeként tündökölt, míg az akkor ötéves társszereplője szerint a közös munka felnőttként is mély, tartós hatást gyakorolt rá.

Jim Carrey, a Grincs címszereplőjeként
Jim Carrey, a Grincs címszereplőjeként Fotó: Videa

25 év után újra találkoztak: Jim Carrey és a Grincs gyerekszereplője

Amikor a hétvégén együtt jelentek meg a ceremónián, a filmrajongók „igazi karácsonyi csodának” nevezték, hogy újra együtt láthatták őket. Bár az ünnepi hangulat még talán korainak tűnik, ez a találkozás így is felmelegíthette a Grincs szívét. Ráadásul a rajongók számára igazi meglepetés volt megtudni, hogy Cindy Lout Taylor Momsen, a Gossip Girl sztárja alakította.

Bár a 32 éves énekes-dalszerző és gitáros azóta már felhagyott a színészettel. A Grincs után szerepelt a Kémkölykök 2.: Az elveszett álmok szigete-, az Ultrakopó-filmekben, és természetesen Jenny Humphreyt alakította a Gossip Girlben.

A sorozat állandó szereplőjeként 2011-ben távozott, mondván, hogy felhagy a színészettel, és a zenei karrierjére koncentrál, hiszen 2009 óta vezeti a Pretty Reckless együttest.

A vörös szőnyegen Jim Carrey így nyilatkozott a riportereknek a találkozásukról: 

Azóta nem láttuk egymást, mióta a Grincset forgattuk.

A Cindy Lout alakító színésznő így nyilatkozott a Jim Carrey-vel való közös munka kedvenc emlékeiről:

„Őszintén, rengeteg van. Egyszerűen imádtam, hogy nagyon védelmezett engem. Mindig kedves volt, és az egész Grincs-forgatás, az, hogy megismerhettem őt, még a sok smink ellenére is, csodálatos volt.”

Hozzátette, hogy Jim Carrey munkájának figyelése és az, hogy mennyire komolyan veszi a mesterségét, hosszú távú hatással volt rá – írja a Ladbible.

 

