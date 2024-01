Felismernéd? Így néz ki most Jim Carrey, aki több éve hátat fordított Hollywoodnak

Jim Carrey egykor a világ legnagyobb és legsikeresebb nevettetője volt, olyan zseniálisan szórakoztató filmeket köszönhetünk neki, mint például az Ace Ventura, a Dumb és Dumber illetve A Maszk, de még hosszasan sorolhatnánk. Igazi legendának számít, főleg azóta, hogy eldöntötte: nem kell neki az üres hollywoodi csillogás – igazi, normális életet szeretne élni, ezért visszavonult.

Jim Carrey / Fotó: AFP

Utoljára 2022-ben, a Sonic 2. részében láthattuk Jim Carrey-t, aki állítólag eladta a hatalmas luxusházát is, és elköltözött vidékre, egy jóval szerényebb, de természetközelibb otthonba. Az IMDb adatlapján nem is szerepel egyetlen jövőbeli projektje sem, vagyis nagyon úgy tűnik, hogy komolyan gondolta, hogy hátat fordít a celebek életének – jó ideje nem is láthattuk őt sehol.

Január 17-én lett 62 éves Jim Carrey, és úgy tűnik, hogy nem feledkezett meg a hollywoodi barátairól, ugyanis titokban tartott egy születésnapi bulit – erről került ki most egy kép az internetre.

Jim Carrey Adam Sandler és David Spade társaságában látható a fotón – a Nagyfiúk című komédia sztárjai ezzel kívántak neki boldog születésnapot.

A kommentelők szerint Jim Carrey rengeteget változott, alig lehet ráismerni a fotón. A rajongói szerint persze remekül néz ki, és nagyon várják már, hogy végre visszatérjen – főleg, hogy elvileg még idén érkezik a Sonic 3. része, ami csak vele lenne az igazi.

Így néz ki most Jim Carrey: