RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra bemutatta a Budapesti DPK alapítótagjait

Szentkirályi Alexandra köszönetet nyilvánított.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.16. 11:18
Szentkirályi Alexandra bemutatás Budapest

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán mutatta be a Budapesti DPK alapítótagjait, akiknek köszönetet nyilvánított azért, amiért elfogadták a felkérését.

Szentkirályi Alexandra / Fotó: Bors

Bemutatkoznak a Budapesti DPK alapítótagjai is! 📲

Almássy Kornél – közlekedési szakértő, egyetemi docens, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője.

Czakó Julianna – Junior Prima- és Domján Edit-díjas színésznő, a Thália Színház tagja.

Dr. Kökény Zoltán – a Péterfy Sándor utcai kórház főigazgatója.

Lánszki Regő – országos főépítész, államtitkár.

Fürjes Balázs – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, korábban Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár.

Molnár Csaba Gábor – fenntarthatósági és ESG-szakember.

Szalai Piroska – miniszterelnöki főtanácsadó.

Szepesfalvy Anna – fővárosi közgyűlési képviselő, a XXII. kerület korábbi alpolgármestere.

Tibolya Péter – öttusázó, az olimpiai bajnok Gulyás Michelle edzője.

Köszönöm, hogy elfogadták a felkérésemet, és segítenek közösen megvitatni Budapest legégetőbb kérdéseit, valamint kitalálni a főváros jövőjét!

Most rajtatok a sor – hívjátok meg ismerőseiteket is, és regisztráljatok a dpkor.hu oldalon!

– írta Szentkirályi Alexandra az alább megtekinthető posztban.

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu