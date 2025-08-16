Szentkirályi Alexandra bemutatta a Budapesti DPK alapítótagjait

Szentkirályi Alexandra köszönetet nyilvánított.
Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán mutatta be a Budapesti DPK alapítótagjait, akiknek köszönetet nyilvánított azért, amiért elfogadták a felkérését.
Bemutatkoznak a Budapesti DPK alapítótagjai is!
Almássy Kornél – közlekedési szakértő, egyetemi docens, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője.
Czakó Julianna – Junior Prima- és Domján Edit-díjas színésznő, a Thália Színház tagja.
Dr. Kökény Zoltán – a Péterfy Sándor utcai kórház főigazgatója.
Lánszki Regő – országos főépítész, államtitkár.
Fürjes Balázs – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, korábban Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár.
Molnár Csaba Gábor – fenntarthatósági és ESG-szakember.
Szalai Piroska – miniszterelnöki főtanácsadó.
Szepesfalvy Anna – fővárosi közgyűlési képviselő, a XXII. kerület korábbi alpolgármestere.
Tibolya Péter – öttusázó, az olimpiai bajnok Gulyás Michelle edzője.
Köszönöm, hogy elfogadták a felkérésemet, és segítenek közösen megvitatni Budapest legégetőbb kérdéseit, valamint kitalálni a főváros jövőjét!
Most rajtatok a sor – hívjátok meg ismerőseiteket is, és regisztráljatok a dpkor.hu oldalon!
– írta Szentkirályi Alexandra az alább megtekinthető posztban.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.