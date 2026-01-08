Nyitrai Zsolt: Hóban, fagyban is nagy segítség a gondosóra!
A miniszterelnök főtanácsadója a gondosóra előnyeire hívta fel a figyelmet.
„A gondosóra ilyenkor is megbízható társ, már több mint 950 ezer ember biztonságát segíti, és a hóhelyzetben is egyetlen gombnyomással érkezik a segítség, legyen szó elesésről, rosszullétről, váratlan közlekedési vagy egyéb helyzetről” – közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán csütörtökön közzétett videóban.
A politikus hangsúlyozta: az erős országos havazás nehezíti a mindennapokat, most különösen fontos, hogy odafigyeljünk egymásra és a segítség mindenki számára elérhető legyen.
„Arra kérek minden érintettet, hogy aktiválják a gondosórát, tartsák feltöltve, legyen Önöknél az, és szükség esetén bátran használják. Kérem a családtagokat is, hogy figyeljenek idős szeretteikre, és hívják fel a figyelmüket a készülék fontosságára. Vigyázzunk egymásra! Gondosóra: a biztonság egy okos döntéssel kezdődik” – fogalmazott Nyitrai Zsolt.
Amennyiben még nincs Önnek gondosórája, és 65 év feletti, akkor rendelje meg most! Hívja a 06 80 804 050 vagy keresse fel a gondosora.hu internetes oldalt!
