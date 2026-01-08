RETRO RÁDIÓ

Nyitrai Zsolt: Hóban, fagyban is nagy segítség a gondosóra!

A miniszterelnök főtanácsadója a gondosóra előnyeire hívta fel a figyelmet.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.08. 12:46
Módosítva: 2026.01.08. 14:04
gondosóra hóhelyzet Nyitrai Zsolt

„A gondosóra ilyenkor is megbízható társ, már több mint 950 ezer ember biztonságát segíti, és a hóhelyzetben is egyetlen gombnyomással érkezik a segítség, legyen szó elesésről, rosszullétről, váratlan közlekedési vagy egyéb helyzetről” – közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán csütörtökön közzétett videóban.

nyitrai zsolt
Fotó: Facebook/Nyitrai Zsolt

A politikus hangsúlyozta: az erős országos havazás nehezíti a mindennapokat, most különösen fontos, hogy odafigyeljünk egymásra és a segítség mindenki számára elérhető legyen.

„Arra kérek minden érintettet, hogy aktiválják a gondosórát, tartsák feltöltve, legyen Önöknél az, és szükség esetén bátran használják. Kérem a családtagokat is, hogy figyeljenek idős szeretteikre, és hívják fel a figyelmüket a készülék fontosságára. Vigyázzunk egymásra! Gondosóra: a biztonság egy okos döntéssel kezdődik” – fogalmazott Nyitrai Zsolt.
Amennyiben még nincs Önnek gondosórája, és 65 év feletti, akkor rendelje meg most! Hívja a 06 80 804 050 vagy keresse fel a gondosora.hu internetes oldalt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu