Hóhelyzet: itt a legfrissebb jelentés Lázár Jánostól

Jó hírrel indított az építési és közlekedési miniszter.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.08. 08:01
Lázár János hóhelyzet jelentés

„Elvonul a csapadékzóna.” – ezzel a jó hírrel kezdődik Lázár János csütörtök reggeli helyzetjelentése a Facebookon. Majd az építési és közlekedési miniszter a hóhelyzet kapcsán rátér az utakra.

Hóhelyzet: csütörtök reggel friss jelentéssel érkezett Lázár János (Fotó: mw)

„A gyorsforgalmi utak szinte mindenütt sónedvesek, az M44-es autóúton hókásás szakaszokra lehet számítani Kardos térségében, míg az M4-es autópályán Berettyóújfalu környékén havas, az M3-as autópályán Nyíregyháza és Vásárosnamény között latyakos burkolatot jeleztek. A főutak burkolata a havazással érintett területeken, illetve elszórtan Somogy és Veszprém vármegyékben latyakosak vagy hókásásak, de Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében havas szakaszok is előfordulnak, ezen kívül többnyire sónedves az utak burkolata. A látási viszonyok általában jók, de a havazással érintett területeken rövidülhet a belátható útszakaszok hossza.”
– írja Lázár János. Majd így folytatja:

„A Magyar Közútnál és a koncessziós üzemeltetési társaságoknál összesen 84.006 tonna só, 1.990.137 liter CaCl2 oldat áll rendelkezésre, és jelenleg 252 munkagép látja el a feladatokat. Január 5. hétfő 00:00 órától a Magyar Közút 35.577 tonna sót és 1.506.991 liter oldatot, míg a koncessziós társaságok körülbelül 9.338 tonna sót és 1.010.350 liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre.”

Hozzátette: „A vasút tartja magát: a váltók tisztítása folyamatos, de hófúvások, és a hó mennyisége miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek. A vonatok döntő része már menetrend szerint közlekedik. Pálya és felsővezetéki hiba nincs. Az autóbuszos közlekedésben fennakadás nem tapasztalható, de néhány település továbbra sem közelíthető meg autóbusszal. Ilyen települések: Környe, Tagyospuszta, Galvács-Abod, Nyésta, Varbóc, Liget, Bodolyabér, Mucsi, Bárdudvarnok, Kaposdada, Ecseny A HÉV-forgalom valamennyi vonalon menetrend szerint zajlik.”

Bejegyzését így zárta az építési és közlekedési miniszter: „Köszönöm a MÁV-csoport és a közútkezelő vállalatok munkatársainak helytállását!”

 

