Lázár János: folyamatosan úton vannak a gépek, zajlik az autópályákon a hóeltakarítás
Lázár János közölte a negyedik hójelentését. Az ország a főváros kivételével szépen tartja magát.
A főutak és mellékutak burkolata országszerte havas, latyakos, a látási viszonyok - az időjárásnak megfelelően - korlátozottak lehetnek - közölte az építési és közlekedési miniszter szerdán reggel a Facebook-oldalán.
Lázár János azt írta, hogy a gyorsforgalmi utak burkolata az M0-s és az M44-es autóúton, valamint az M1-es, M7-es, M5-ös, M6-os, M3-as és az M30-as autópályákon latyakos, néhol hókásás, de folyamatosan úton vannak a gépek; az M43-as autópályán és az M85-ös, valamint M86-os autóúton sónedves a burkolat.
Közölte, hogy ezekben a percekben is a Magyar Közút hálózatán 481, az MKIF-nél 87 munkagép dolgozik a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben.
A két vállalat raktáraiban csaknem 85 ezer tonna útszórósó és több mint 2 millió liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre, ezt egészítik ki a további, regionális vállalatok kapacitásai - tette hozzá a miniszter.
Kifejtette, hogy hétfő éjféltől a Magyar Közút 25 715 tonna sót és 1 075 563 liter oldatot, míg a koncessziós társaságok körülbelül 7 836 tonna sót és 894 427 liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre.
Lázár János szerint a vasút "tartja magát": a váltók tisztítása folyamatos, de a sűrű havazás miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek.
A vonatközlekedésben néhány helyen vannak fennakadások, de az eljutás minden vonalon biztosított; az ország nyugati részében jellemzően 15-20 perc körüli késésekkel közlekednek vonatok, de egy-egy vonat esetében jelentősebb késés is előfordul - közölte.
Jelenleg Gyékényesen van a GYSEV kezelésében jelentős zavar, a váltók tisztítása nem biztosított, az arra küldött személyzet közúti baleset okozta torlódás miatt nem jutott el a helyszínre; Rákospalota-Újpesten váltóállítási gondok miatt a Veresegyházán át Vácig közlekedő vonatok csak Rákospalota-Újpest állomásig közlekednek, és onnan fordulnak, az utasoknak így másik szerelvénybe kell átszállni; a Kőbánya-Kispest és Lajosmizse vonalon és a Szolnok és Hatvan közötti vonalon váltóállítási gondok jelentősebb késéseket okoztak; a Hatvan és Somoskőújfalu közötti vonalon váltóállítási gond miatt az 5817 és 5827-es vonatok elmaradtak - sorolta a tárcavezető.
Azt írta, a buszjáratok továbbra sem lélegezhetnek fel: jellemzően az ország teljes területén 15-60 perc késéssel közlekednek, illetve egyes esetekben bizonyos településeket nem érintenek a járatok.
A HÉV-forgalom valamennyi vonalon menetrend szerint zajlik - tudatta Lázár János, aki megköszönte a MÁV-csoport és a közútkezelő vállalatok munkatársainak helytállását.
