„A közel-keleti háború és Zelenszkij olajblokádja miatt Európában lesz a legnagyobb energiahiány és áremelkedés a világon. Ez hatalmas kihívást jelent majd nekünk, magyaroknak is, de ez a kormány meg tudja védeni Magyarországot.” – írja Orbán Viktor kormányfő a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor: ez a kormány meg tudja védeni Magyarországot (Fotó: Polyák Attila / MW)

A miniszterelnök így zárja posztját:

Egy újabb ok, amiért a Fidesz a biztos választás!

Nézd meg Orbán Viktor videóját a szerdai kormányülésről!