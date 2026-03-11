RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: ez a kormány meg tudja védeni Magyarországot

Egy újabb ok, amiért a Fidesz a biztos választás!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.11. 16:28
Orbán Viktor választás Magyarország

„A közel-keleti háború és Zelenszkij olajblokádja miatt Európában lesz a legnagyobb energiahiány és áremelkedés a világon. Ez hatalmas kihívást jelent majd nekünk, magyaroknak is, de ez a kormány meg tudja védeni Magyarországot.” – írja Orbán Viktor kormányfő a Facebook-oldalán.

Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Orbán Viktor
Orbán Viktor: ez a kormány meg tudja védeni Magyarországot (Fotó: Polyák Attila / MW)

A miniszterelnök így zárja posztját:

Nézd meg Orbán Viktor videóját a szerdai kormányülésről!

 

