Dávid Petra: ,,A forma a konyhában kezdődik”

A fitt és sportos Dávid Petra, mintha sosem öregedne, annyira karban tartja testét és lelkét. Hosszú évek munkájának gyümölcse, amit ő elért, a határ pedig a csillagos ég.

Dávid Petra felfedte titkát Fotó: Mediaworks archív

Dávid Petra tudja, mitől lesz hatásos a változás

A Házasság első látásra egykori szereplője nem csak a saját életét, de másokét is megváltoztatja pozitív irányba. Dávid Petra szerint az edzés nem hozza el önmagában a várt hatást, sokkal többet kell ennél tenni.

Sokan azt hiszik, a változás csak edzés kérdése. Pedig az igazság az, hogy a forma a konyhában kezdődik

- írja a fitneszedzőként is tevékenykedő celeb.

Előtte utána fotóján is jól látszik, mennyire tartja magát saját maga tanácsához és nem pedig csak a levegőbe beszél. Dávid Petra szerint ehhez nem kell irreális diétákba fogni vagy éheztetni magunkat.

Nem kell éhezni. Nem kell irreális diétákat csinálni. De kell egy rendszer, ami a célodhoz van igazítva

- mondta.

Hozzátette, hogy a változás nem a motivációtól indul, hanem a döntéstől.