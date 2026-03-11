Dávid Petra: ,,A forma a konyhában kezdődik”
A fitneszikon elárulta titkát. Dávid Petra közösségi oldalán jelentkezett be.
A fitt és sportos Dávid Petra, mintha sosem öregedne, annyira karban tartja testét és lelkét. Hosszú évek munkájának gyümölcse, amit ő elért, a határ pedig a csillagos ég.
Dávid Petra tudja, mitől lesz hatásos a változás
A Házasság első látásra egykori szereplője nem csak a saját életét, de másokét is megváltoztatja pozitív irányba. Dávid Petra szerint az edzés nem hozza el önmagában a várt hatást, sokkal többet kell ennél tenni.
Sokan azt hiszik, a változás csak edzés kérdése. Pedig az igazság az, hogy a forma a konyhában kezdődik
- írja a fitneszedzőként is tevékenykedő celeb.
Előtte utána fotóján is jól látszik, mennyire tartja magát saját maga tanácsához és nem pedig csak a levegőbe beszél. Dávid Petra szerint ehhez nem kell irreális diétákba fogni vagy éheztetni magunkat.
Nem kell éhezni. Nem kell irreális diétákat csinálni. De kell egy rendszer, ami a célodhoz van igazítva
- mondta.
Hozzátette, hogy a változás nem a motivációtól indul, hanem a döntéstől.
