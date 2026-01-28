RETRO RÁDIÓ

Dávid Petra őszintén bevallotta: ez a szenvedély okozta korábbi elhízását

A fitneszbajnok elárulta, hogy mitől hízott meg régebben. Dávid Petra megosztotta a titkát a követőivel.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.28. 15:30
dávid petra egészséges életmód fitneszbajnok életmód

A gyönyörű fitneszbajnok rendszerint motiváló posztokkal inspirálja követőit, az egészséges életmódra és a személyes fejlődés felé próbálja irányítani a figyelmet. Azonban most egy más fajta poszttal lepte meg a rajongóit. Dávid Petra az egyik káros szenvedélyéről vallott az Instagram-oldalán.

Korábban ezért szedett fel néhány pluszkilót Dávid Petra
Korábban ezért szedett fel néhány pluszkilót Dávid Petra Fotó: Polyak Attila

Ez okozta Dávid Petra korábbi súlynövekedését

A Házasság első látásra egykori sztárja óriási fejlődésen ment keresztül, és ezt a változást büszkén osztja meg a közösségi médiában is. A fitneszbajnok egyértelmű célja az, hogy más embereket is motiváljon a változásra, és támogassa őket az egészséges életmód útján. Azonban most megosztotta egyik titkát a követőivel, és az egyik káros szenvedélyéről mesélt az Instagram-oldalán.

Régen nagyon szerettem a sört, ez erőteljesen hozzá is járult ahhoz, hogy hízzak

- vallotta be Dávid Petra.

A fitneszbajnok azonban hangsúlyozta, hogy mértékkel mindent megengedhetünk magunknak, és most ő sem tudott ellenállni egy kis élvezetnek.

Így engedtem magamnak egy arany hamburgert, Meggyes sörrel és aranygaluskával

- írta Instagram-posztjában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu