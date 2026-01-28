Dávid Petra őszintén bevallotta: ez a szenvedély okozta korábbi elhízását

A gyönyörű fitneszbajnok rendszerint motiváló posztokkal inspirálja követőit, az egészséges életmódra és a személyes fejlődés felé próbálja irányítani a figyelmet. Azonban most egy más fajta poszttal lepte meg a rajongóit. Dávid Petra az egyik káros szenvedélyéről vallott az Instagram-oldalán.

Korábban ezért szedett fel néhány pluszkilót Dávid Petra Fotó: Polyak Attila

Ez okozta Dávid Petra korábbi súlynövekedését

A Házasság első látásra egykori sztárja óriási fejlődésen ment keresztül, és ezt a változást büszkén osztja meg a közösségi médiában is. A fitneszbajnok egyértelmű célja az, hogy más embereket is motiváljon a változásra, és támogassa őket az egészséges életmód útján. Azonban most megosztotta egyik titkát a követőivel, és az egyik káros szenvedélyéről mesélt az Instagram-oldalán.

Régen nagyon szerettem a sört, ez erőteljesen hozzá is járult ahhoz, hogy hízzak

- vallotta be Dávid Petra.

A fitneszbajnok azonban hangsúlyozta, hogy mértékkel mindent megengedhetünk magunknak, és most ő sem tudott ellenállni egy kis élvezetnek.

Így engedtem magamnak egy arany hamburgert, Meggyes sörrel és aranygaluskával

- írta Instagram-posztjában.