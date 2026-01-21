Dávid Petra csillogós melltartóban árulta el, mi viszi előre - Fotó

Dávid Petra elképesztő fotót osztott meg közösségi média oldalán. A Házasság első látásra sztárja egy motivációs bombát dobott le követőire, amiben megosztotta gondolatait arról, hogyan érdemes elhatározni és rávenni magunkat minden egyes nap arra: megcsináljuk.

Dávid Petra szexi képpel motivál

Fotó: TV2

Dávid Petra motivációban gazdag idézetet osztott meg

A fotón a személyi edző szűk, gyöngyös ruhában látható, amely tökéletesen kiemeli vékony, izmos testalkatát. Az egyik pedig, ami miatt rendkívül hiteles Petra posztja az, hogy rendkívüli 50 kilós fogyás áll mögötte.

Minden ismétlés számít. Minden izzadtságcsepp közelebb visz ahhoz a verziódhoz, akire büszke leszel

– írta Petra a képhez. Szerinte nem a motiváció az, ami hozzásegít céljaink eléréséhez, hanem a döntés, amelyet mi hozunk magunknak.

Nem a motiváció visz előre. A döntés. Hogy ma is megcsinálod

A kép alatt sorakoznak a kommentek, amiben dicsérik Petrát és azt is, amit elért. A döbbenetes fogyásról készült videó pedig megmutatja, Petra tényleg onnan indult, ahol sokak már úgy érzik: nincs visszaút. Egy ilyen múltú személyi edző szavai pedig mély hatással lehetnek azokra, akik eddig azt hitték, hogy nem tudják megcsinálni.