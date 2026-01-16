RETRO RÁDIÓ

„A nő viszi a hátán az egészet” – A Házasság első látásra sztárja kitálalt a mai kapcsolatokról

Őszintén és tabuk nélkül beszélt a párkapcsolatokról a fitneszedző. Dávid Petra a lapunknak vallott arról, hogy miért érzi azt, hogy a kapcsolatokban már a nőé a vezető szerep.

Szerző: P. G.
Létrehozva: 2026.01.16. 10:00
összetartás vélemény Dávid Petra

Dávid Petra, a Házasság első látásra sztárja nyíltan mesélt a lapunknak arról, hogy miért nehezebb manapság nőnek lenni, mint valaha, és miért érzi azt, hogy a mai világban már a nő az összetartó kapocs egy párkapcsolatban, vagy egy család életében. 

Dávid Petra személyi edzőként tevékenykedik.
Dávid Petra a Házasság első látásra című műsorban vált ismertté (Fotó: Polyak Attila)

Dávid Petra szerint a nőkön sokkal nagyobb a nyomás, mint a férfiakon  

Petra szerint az alapvető probléma ott kezdődik, hogy a nők felé sokkal több az elvárás, mint a férfiakkal szemben. „Nekünk kell dolgozni, egyben tartani a családot, közben jól kell kinéznünk, hogy megfeleljünk a partnerünknek” – fogalmazott Petra, aki szerint egy válásnál is szinte automatikusan a nőre hárul minden: 

A nő az, aki általában a gyerekek mellett marad, aki nem mutathat fájdalmat és akinek továbbra is erősnek kell maradnia, hogy a család “egyben maradjon”. Egy férfi sokszor egyszerűen kivonja magát ebből

 – mondta el a véleményét Petra. De még a válás vagy a gyerekek nélkül is hasonló a helyzet a személyi edző szerint.

A nő vezeti a háztartást, gondoskodik, figyel, alkalmazkodik – miközben folyamatosan nyomás alatt áll, hogy jól nézzen ki, hisz, ha egy nő nem úgy néz ki, mint szülés előtt, akkor a férfi akár le is cserélheti

 – jegyezte meg Dávid Petra személyi edző, hozzátéve, hogy szerinte az elvárás nemcsak a magánéletben jelenik meg

Dávid Petra kemény szavakkal jellemezte a nők sorsát  

Dávid Petra szerint egy férfinak rengeteg elvárása van. 

A nő legyen motivált, legyenek céljai, legyen vonzó, gondoskodó, érzelmileg erős – és sokszor még az is elvárás, hogy ne reagáljon vissza és viselje el a terheket csendben, hiszen mi bírjuk jobban az érzelmi nyomást

 – mondta lapunknak, majd hozzátette, hogy szerinte egyetlen terület van, ahol a férfiakon nagyobb a nyomás, ez az egzisztenciás felelősség. Ugyanakkor sok férfi még ezt is nehezen viseli, főleg, ha a nő sikeresebb nála. Az edző egy saját példát is felhozott.

A közösségi médiában a nőket sokkal keményebben ítélik meg, mint a férfiakat. Egy férfi lehet rongyban, senki sem fog rászólni, egy nőnél viszont mindenbe belekötnek: haj, smink ruha, kinézet

 – mondta Dávid Petra fitnesz modell és bár nem mondta ki szó szerint, a szavai egyértelműek voltak. Ha ma egy kapcsolat működik, azt nagyon gyakran a nő tartja össze.  

 

