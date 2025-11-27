Dávid Petra: „Bárki bármit mond, azt vakon elhiszem”

A Házasság első látásra harmadik évada a végéhez ért, a műsorban korábban Petra és Andris kapcsolatát is követhettük. Dávid Petra idén november 24-én a 37. életévét töltötte be, amit szűk baráti körben ünnepelt. Részleteket is elárult!

Dávid Petra születésnapja előtt tudott barátnőivel ünnepelni és egy kicsit kiszakadni a mindennapokból (Fotó: Polyák Attila)

Születésnapot ünnepelt Dávid Petra

Pénteken tartottak a barátnőim nekem egy kisebb meglepetésbulit, szombaton pedig elutaztam Balatonkenesére. Kicsit elvonultam egyedül, mivel már szükségem volt rá. A szülinapomon, mivel egy hétfői napra esett, így nem nagyon csináltam semmi ünneplést

– árulta el a Házasság első látásra sztárja szülinapjával kapcsolatban. Petra kedvét kicsit sem rontotta el, hogy éppen a Chery Magyarország rendezvényén töltötte a nagy napját.

Reggel azon gondolkodtam, hogy mit csináljak ma, mivel nem akartam csak otthon ücsörögni. Végül arra jutottam, hogy eljövök megvizsgálni, hogyan is néz ki ez az autó. Nem mintha most meg szeretném venni, de érdekelt, mit tud nyújtani ez a márka

– mesélte lapunknak a testépítő influenszer.

Dávid Petra kora ellenére még nem találta meg az igazit, de nem adja fel a keresést (Fotó: Mediaworks archív)

Kell egy megbízható férfi Dávid Petra életébe

Dávid Petra nőként elővigyázatos. A Házasság első látásra korábbi szereplője a Metropolnak mesélte el, mennyire élvezi a vezetést.

Nőként ez egy nehéz téma, mivel szerintem a férfiak dolga az autókkal foglalkozni. Nem nagyon értek hozzá, ami miatt sokszor szaladok bele kisebb-nagyobb bakikba. Bárki bármit mond, azt vakon elhiszem

– mondta lapunknak a TV2 sztárja. Az autókkal kapcsolatos tudása nem a legerősebb, viszont a szükség néha nagy úr, így közeledik számára az az időszak, amikor cseréni kell saját kocsiját.

Lassan eljön az az idő, amikor új autót kell keresni, de ez még odébb van. Nem tudom pontosan, milyen autót szeretnék, így árat sem tudok mondani. Persze azért nem szállok el magamtól, így megvannak az észszerű kereteim a kocsival kapcsolatban

– számolt be terveiről Dávid Petra, aki az elmúlt időszakban óriási átalakuláson ment keresztül.