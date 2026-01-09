Ettől mindenki beindul: brutál szexi fotók érkeztek Hailey Bieberről

Elképesztően szexi fotókkal lepte meg rajongóit Hailey Bieber. A világhírű 29 éves modell ugyanis a Victoria's Secretnek fotózva elképesztően vadító, fehérneműknek pózolt a kameráknak a közelgő Valentin-nap alkalmából. Csipkés, áttetsző, babydoll, piros, rózsaszín szivecskés: akármilyen is, Ms. Bieberen nem állt máshogy, csak tökéletesen.

Hailey Bieber szexi fotókkal lepte meg rajongóit. Fotó: AFP

Hailey Bieber szexi fotókkal lepte meg rajongóit

Justin Bieber felesége és gyermekének anyja a fehérneműmárka szerelmesek napjára készített kollekciójának minden darabjában tündökölt. Nem hiába tette közzé saját oldalán a Victoria's Secret az érzéki alkotásokat a következő szöveggel: