Ettől mindenki beindul: brutál szexi fotók érkeztek Hailey Bieberről

A modell, üzletasszony és családanya fotóit látva szó eláll, lélekzet bennakad.

Szerző: B. V.
Létrehozva: 2026.01.09. 13:00
szexi Hailey Bieber fotó

Elképesztően szexi fotókkal lepte meg rajongóit Hailey Bieber. A világhírű 29 éves modell ugyanis a Victoria's Secretnek fotózva elképesztően vadító, fehérneműknek pózolt a kameráknak a közelgő Valentin-nap alkalmából. Csipkés, áttetsző, babydoll, piros, rózsaszín szivecskés: akármilyen is, Ms. Bieberen nem állt máshogy, csak tökéletesen. 

Hailey Bieber szexi fotókkal lepte meg rajongóit.
Hailey Bieber szexi fotókkal lepte meg rajongóit. Fotó: AFP

Hailey Bieber szexi fotókkal lepte meg rajongóit

Justin Bieber felesége és gyermekének anyja a fehérneműmárka szerelmesek napjára készített kollekciójának minden darabjában tündökölt. Nem hiába tette közzé saját oldalán a Victoria's Secret az érzéki alkotásokat a következő szöveggel:

Lépj be a romantikába az idei évad szívek királynőjével.

 

