Szabó Zsófi reagált a bántásokra: „nem egy leáldozó hullócsillaga vagyok a TV2-nek”

Az utóbbi időben ismét megszaporodtak a támadások Szabó Zsófi körül, különösen amióta nyíltan felvállalja politikai nézeteit. A műsorvezető azonban most a Tények Plusz kamerái előtt állt ki magáért, és őszintén beszélt arról, milyen hatással vannak rá a bántások.

Szabó Zsófit sokan bántják, amióta felvállalja politikai nézeteit (Fotó: MW)

Nem tettek parkolópályára, meg nem egy leáldozó hullócsillaga vagyok a TV2-nek

– cáfolta meg az őt ért vádakat.

„Nektek tudnotok kell arról, hogy a szelfik mögött egy ember van. És igen, nagyon fontos számomra, hogy tudjatok rólam, hogy tudjátok, hogy milyen nehéz volt a tavalyi évem.”

Szabó Zsófit a TV2-ben ugyanúgy megbecsülik ma is (Fotó: Kovács Dávid / Bors)

Szabó Zsófit testsúlya miatt is bántották

A műsorvezető arról is beszélt, hogy a magánéletét érintő kérdések és a múltbéli támadások mennyire megviselték.

„Nagyon nehéz volt kamerák kereszttüzében mindig megkapni azt, hogy mikor lesz gyerekünk, miközben ugye évekig azon voltunk, hogy legyen gyerekünk. Az odavezető út is nagyon kemény volt, ahogy bántottak a médiában anno a testsúlyom miatt, vagy amilyen jelzőkkel illettek. Szóval azért ez az oldala a népszerűségnek borzalmas, sokszor mondom, ha tehetném, holnaptól már megszüntetném a közösségi médiás oldalaimat, és nem lennék képernyőn.”

Szabó Zsófi hangsúlyozta: két évtizede dolgozik a pályán, és mindig a maximumot próbálja nyújtani, ezért különösen fájdalmas számára a gyűlölet.

„Két évtizede dolgozom tisztességgel, kelek hajnalban és igen, én képes vagyok kihozni magamból a maximumot, én egy ilyen típusú ember vagyok, így születtem. Nem tudom szó nélkül hagyni, hogy mostanság mennyi ember veszi a bátorságot, hogy gyűlölettel és rosszindulattal beszéljen rólam, vagy akár másokról. Először is szeretném leszögezni, hogy én nem egy olyan típusú ember vagyok, aki rosszat akarna a másiknak. De úgy tűnik, van egy olyan közösség, amit a gyűlölet táplál, és az irigység, és a bosszúvágya hajtja.”

Szabó Zsófi fia minden egyes nap erőt ad az édesanyjának

Édesanyaként pedig még érzékenyebben reagál az online világ agressziójára, ezért döntött úgy, hogy gyermekét távol tartja a nyilvánosságtól.

„Ösztönösen azt éreztem, hogy nem csak az ismertségemtől szeretném megóvni, hanem mindentől. A gyerek arca nem való az internetre. Az online világban az a gyűlöletkeltés, az a gyűlöletbeszéd, az az agresszió mellett, ami most az emberekben benne van, tehát a digitális közösségben egy gyereknek nincs helye” – fogalmazott Szabó Zsófi.