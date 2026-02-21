- Bárdosi Sándor nem érti az ellenzéki szavazókat: "megveszi a legújabb elektromos autót és akkor rohadjon meg a Fidesz. Most akkor mi van?"
Szabó Zsófit a politikai kiállásról többen is próbálták lebeszélni
Szabó Zsófi őszintén mesélt arról, mivel jár az őszinteség.
A baloldali médiának óriási hatása van a jelenlegi aktuálpolitikai helyzetben: rengeteg feszültséget keltenek az álhírekkel, amiket naponta zúdítanak a magyar emberekre, illetve folyamatosan támadják a békepárti embereket. Szabó Zsófit is próbálták lebeszélni a környezetében, hogy elkezdjen a politikával foglalkozni, hogy megóvják a baloldal módszereitől. A Háborúellenes Gyűlések korábbi műsorvezetője erről vallott a Mandiner stúdiójában.
A Háborúellenes Gyűlés előtt Szabó Zsófi őszintén vallott
Engem sokan próbáltak lebeszélni, hogy politikával foglalkozzak
— mondta a Mandiner stúdiójában a műsorvezető a Bors szerint.
Ezekre a szavakra, pedig Harcsa Norbert, profi ökölvívó is reagált, aki szintén jelen volt a stúdióban. „Nekem is volt egy barátom, aki mondta, hogy gondoljam át. Nincs olyan állapotban jelenleg a magyar társadalom, hogy európai, kulturált vitát folytassanak. Pedig az ellenzéki oldalon nagy európai pártiság van, de a vitára teljesen alkalmatlanok” - jegyezte meg Harcsa Norbert.
Harcsa Norbert is áldozata lett a baloldali médiának
Én csak a véleményemet szerettem volna elmondani a közösségi oldalamon. Kiemeltem, hogy szeretek Magyarországon lakni, mivel biztonság van, és ha kiengedem a két kislányomat a belvárosba, akkor nem kell attól tartanom, hogy szétszurkálják. Erre jött a szokásos kikövetlek üzenet, meg ilyenek, de számítottam erre
— mondta a Mandiner stúdiójában a profi ökölvívó, akinek sportágában vannak, akik egyre erősebben állnak bele a politikai helyzetbe.
