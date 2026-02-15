RETRO RÁDIÓ

„Akikre büszkék vagyunk!” - Különleges videót osztott meg Orbán Viktor

Rengeteg ismert ember szerepel Orbán Viktor videójában.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.15. 20:29
Orbán Viktor Évértékelő 2026 videó

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor megmutatta, milyen sok ismert ember volt ott a szombati évértékelőn. A felvételen többek között Pataky Attila, Zalatnay Sarolta, Zoltán Erika, Gáspár Evelin, Szabó Zsófi, Hajdú Péter, Kautzky Armand, Szőke András és Németh Kristóf is szerepel – a különleges videóhoz ezt írta a kormányfő:

Akikre büszkék vagyunk! 🇭🇺🇭🇺❤️

S akire a Tisza büszke… 🥶

Itt lehet megtekinteni Orbán Viktor videóját, aminek a végén kiderül, kire gondolt Orbán Viktor a szöveg második felében:

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu