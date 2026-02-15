„Akikre büszkék vagyunk!” - Különleges videót osztott meg Orbán Viktor
Rengeteg ismert ember szerepel Orbán Viktor videójában.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor megmutatta, milyen sok ismert ember volt ott a szombati évértékelőn. A felvételen többek között Pataky Attila, Zalatnay Sarolta, Zoltán Erika, Gáspár Evelin, Szabó Zsófi, Hajdú Péter, Kautzky Armand, Szőke András és Németh Kristóf is szerepel – a különleges videóhoz ezt írta a kormányfő:
Akikre büszkék vagyunk!
S akire a Tisza büszke…
Itt lehet megtekinteni Orbán Viktor videóját, aminek a végén kiderül, kire gondolt Orbán Viktor a szöveg második felében:
