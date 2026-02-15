Orbán Viktor: Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani
Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon az olajipari üzleti körök, a bankvilág és a brüsszeli elit készül kormány alakításra a Tisza Párt nevű formáció képében.
Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon az olajipari üzleti körök, a bankvilág és a brüsszeli elit készül kormány alakításra, valójában ők állnak Magyar Péter és a Tisza Párt nevű formáció mögött – írja a Bors.
Orbán Viktor: a bal oldal most Tisza néven politizál
Orbán Viktor úgy látja, hogy a helyzet egyre komolyabbá válik, és Magyarországnak fel kell ébrednie, valamint komolyan kell vennie azt, amire a nemzetközi nagytőke készül. A baloldal, amely most Tisza Párt néven politizál, már jelentős pénzügyi támogatást kapott, és ezeket az érdekcsoportokat képviseli, velük kötött megállapodást, valamint az ő elvárásaikat hajtaná végre.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a párt megállapodott a Shell-lel és az Erste Bankkal. Az energiacégek és a bankok vissza akarják szerezni a pénzüket, míg Európai Unió brüsszeli vezetése a magyar források egy részét Ukrajnának juttatná.
Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy a Shell, az Erste és Brüsszel szövetsége egy háborúpárti koalíciót alkot. Ők azok, akik keresnek a vérontáson. Ők azok, akik érdekeltek a harcok folytatásában. Ők a halál vámszedői. A háború kutyái.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre