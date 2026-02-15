RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani

Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon az olajipari üzleti körök, a bankvilág és a brüsszeli elit készül kormány alakításra a Tisza Párt nevű formáció képében.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.15. 09:55
Orbán Viktor Tisza Párt Évértékelő 2026

Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon az olajipari üzleti körök, a bankvilág és a brüsszeli elit készül kormány alakításra, valójában ők állnak Magyar Péter és a Tisza Párt nevű formáció mögött – írja a Bors.

Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédében kitért arra, hogy kik állnak valójában az ellenfeleik mögött / Forrás: MW

Orbán Viktor: a bal oldal most Tisza néven politizál

Orbán Viktor úgy látja, hogy a helyzet egyre komolyabbá válik, és Magyarországnak fel kell ébrednie, valamint komolyan kell vennie azt, amire a nemzetközi nagytőke készül. A baloldal, amely most Tisza Párt néven politizál, már jelentős pénzügyi támogatást kapott, és ezeket az érdekcsoportokat képviseli, velük kötött megállapodást, valamint az ő elvárásaikat hajtaná végre.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a párt megállapodott a Shell-lel és az Erste Bankkal. Az energiacégek és a bankok vissza akarják szerezni a pénzüket, míg Európai Unió brüsszeli vezetése a magyar források egy részét Ukrajnának juttatná.

Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy a Shell, az Erste és Brüsszel szövetsége egy háborúpárti koalíciót alkot. Ők azok, akik keresnek a vérontáson. Ők azok, akik érdekeltek a harcok folytatásában. Ők a halál vámszedői. A háború kutyái.

