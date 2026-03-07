RETRO RÁDIÓ

„37 évesen azt mondták, hogy rákos vagyok, de egy dolog rosszabb, mint a kemoterápia"

Egy ő elárulja, borzalmas élményeken van túl. A rákos betegsége miatt sokat szenvedett.

Egy kétgyermekes anya, akinél 37 évesen mellrákot diagnosztizáltak, elárulta, hogy a gyógyszerekkel kiváltott korai menopauza nehezebb volt, mint a kemoterápia. A rákos beteg nő nagy szenvedést élt át a menopauza miatt.

A rákos betegség rengeteg negatív következménnyel járt
A rákos anyuka hosszú utat tett meg a gyógyulásért     Fotó: freepik.com / Illusztráció

A rákos betegség rengeteg negatív következménnyel járt

A most 41 éves Anj Periyasamy elmagyarázta, hogy az emlőrák ezen a formáját hormonok táplálják, így gyakorlatilag „alvó” állapotban kell tartania a petefészkeit.

Ez azt jelenti, hogy nem tud hormonpótló terápiát alkalmazni a tüneteinek enyhítésére, beleértve az éjszakai izzadást, hőhullámokat, hangulatingadozásokat, alacsony libidót, hajhullámokat, izomfájdalmakat és ínfájdalmakat.

A menopauza szívás. Nagy szívás. Annyi velejárója van, amiről senki sem beszél. Tudtam, hogy a kemoterápia átmeneti lesz, de a menopauza pszichológiailag is megviseli az embert, nem csak fizikailag

A diagnózis utáni hat hónapban az édesanya 16 kemoterápiás kezelésen, majd kettős masztektómián és mellrekonstrukción, 15 sugárterápián, valamint 14 intravénás kezelésen esett át. Emellett havonta injekciókat kapott a hormonszint csökkentése és a gyógyszeres menopauza fenntartása érdekében.

A kemoterápiás kezelés vége felé a haja, szempillái és szemöldöke elvesztése mellett Anj körmei megfeketedtek és rendkívül kimerültté vált. Anj azonban a menopauza mellékhatásait még nehezebbnek írta le. A nő ínfájdalmat, hüvelysorvadást és dühkitöréseket tapasztalt.

Sajnos, mivel a mellrákomat hormonokkal táplálták, nem használhatok hormonpótló terápiát a tünetek enyhítésére. Még bizonyos gyógynövény-kiegészítőket sem szedhetek

Az édesanya gyereki nagyon aggódtak és gyakran megkérdezték tőle, hogy már jobban van-e. A gyógyulás egy hosszú és nehéz folyamat volt, de most Anj megosztja a történetét, hogy felhívja a figyelmet a gyógyszerekkel keltett menopauza súlyosságára - írja a Daily Star.

 

