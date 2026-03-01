RETRO RÁDIÓ

Titokban kerekesszékbe került a Manchester sztárja, napokon át tartó fájdalmakat él meg

Sok sérülést szenvedett el a siker érdekében Rio Ferdinand. Utolérték a következmények: a Manchester sztárja kezelésre szorul.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.03.01. 17:00
manchester united rio ferdinand manchester sztárja kórház

A manchester sztárja, Rio Ferdinand a futballkerrierje során elszenvedett hátsérüléseket okolja azért, hogy időszakosan kerekesszékbe kényszerült, és rendszeresen kórházba kell járnia.

Korábbi sérüléseit okolja a Manchester sztárja a jelenlegi bajokért
Korábbi sérüléseit okolja a Manchester sztárja a jelenlegi bajokért / Fotó: Freepik

A futballkarrierje során elszenvedett hátsérüléseit okolja a Manchester sztárja

A 47 éves Ferdinand ragyogó karriert futott be a Manchester Unitedben és az angol válogatottban. Közel 600 mérkőzést játszott a klubja és hazája színeiben, mielőtt 2015-ben visszavonult. Ám nagyon úgy fest, a volt védőt utolérték korábbi sérüléseinek a következményei.

Rio Ferdinand és a felesége, Kate, tavaly költöztek Nagy-Britanniából Dubajba. A focista most egy érzelmes interjúban elárulta a Daily Mailnek, hogy rendszeresen kerekesszéket kell használnia és kórházba járnia.

„Régóta vannak hátproblémáim. A karrierem során szerzett sérüléseim jeleznek… Hat évig tablettákat szedtem és injekciókat kaptam, hogy játszhassak. Ez hatással volt rám. Vannak rossz pillanataim, amikor olyan erős a hátfájásom, hogy pár napig kórházban kell lennem vagy kerekesszékben ülnöm. Őrület, de egyszerűen csak úgy jön” – nyilatkozta.

Annak ellenére, hogy fizikai kihívásokkal kell szembenéznie, a volt angol válogatott védő hangsúlyozta, hogy továbbra is elkötelezett az aktív életmód mellett. Részben azért, hogy öt gyermekét inspirálja, és biztosítsa, hogy az egészséges életmód legyen a normális számukra, részben, hogy  beléjük nevelje a jó „munkaetikát”.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
