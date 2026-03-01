Titokban kerekesszékbe került a Manchester sztárja, napokon át tartó fájdalmakat él meg
Sok sérülést szenvedett el a siker érdekében Rio Ferdinand. Utolérték a következmények: a Manchester sztárja kezelésre szorul.
A manchester sztárja, Rio Ferdinand a futballkerrierje során elszenvedett hátsérüléseket okolja azért, hogy időszakosan kerekesszékbe kényszerült, és rendszeresen kórházba kell járnia.
A 47 éves Ferdinand ragyogó karriert futott be a Manchester Unitedben és az angol válogatottban. Közel 600 mérkőzést játszott a klubja és hazája színeiben, mielőtt 2015-ben visszavonult. Ám nagyon úgy fest, a volt védőt utolérték korábbi sérüléseinek a következményei.
Rio Ferdinand és a felesége, Kate, tavaly költöztek Nagy-Britanniából Dubajba. A focista most egy érzelmes interjúban elárulta a Daily Mailnek, hogy rendszeresen kerekesszéket kell használnia és kórházba járnia.
„Régóta vannak hátproblémáim. A karrierem során szerzett sérüléseim jeleznek… Hat évig tablettákat szedtem és injekciókat kaptam, hogy játszhassak. Ez hatással volt rám. Vannak rossz pillanataim, amikor olyan erős a hátfájásom, hogy pár napig kórházban kell lennem vagy kerekesszékben ülnöm. Őrület, de egyszerűen csak úgy jön” – nyilatkozta.
Annak ellenére, hogy fizikai kihívásokkal kell szembenéznie, a volt angol válogatott védő hangsúlyozta, hogy továbbra is elkötelezett az aktív életmód mellett. Részben azért, hogy öt gyermekét inspirálja, és biztosítsa, hogy az egészséges életmód legyen a normális számukra, részben, hogy beléjük nevelje a jó „munkaetikát”.
